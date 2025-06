Eliana revela sintoma na menopausa que a fez passar por cirurgia

A apresentadora Eliana, de 52 anos, conta que precisou se submeter a procedimento cirúrgico em 2024 após perceber um incômodo em seu corpo

Em entrevista recente ao podcast PodDelas, a apresentadora Eliana, de 52 anos, revelou que precisou passar por uma cirurgia por causa da menopausa . Isso porque ela sentiu uma dor no ombro meses atrás e teve um congelamento na região do corpo .

"Eu tive um congelamento no ombro. Há um ano, eu estava fazendo a minha transição profissional, ninguém percebeu, mas quem convivia comigo todos os dias sabia. Eu não conseguia levantar o braço. O meu ombro congelou e o meu braço grudou no meu corpo", contou.

E disse que precisou passar por um procedimento cirúrgico para resolver o incômodo: "Eu tive que operar porque meu ombro estava congelado. Na ocasião, nem o médico entendeu, mas descobri ser um sintoma da menopausa por causa de um estudo. [Então] se você [mulher] está vivendo isso e está entrando na menopausa, é importante buscar informação e ajuda", continuou.

Na conversa, ela confessou que havia sentido os sintomas mais comuns da menopausa: "calor, irritação, soninho interrompido. O que mais me pegou foi o sono. [Mas comecei a sentir] outros sintomas que eu não sabia que eram da menopausa", revelou.

Eliana chama atenção ao comparar foto aos 20 e 50 anos

Recentemente, Eliana chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto de quando tinha 20 anos e uma atual, com 50. Na ocasião, ela aproveitou para fazer uma reflexão sobre a importância de cuidar do corpo e da mente.

"Foto 1: aos 20 anos. Foto 2: aos 50+. Há muitos anos venho praticando o bem-estar físico e mental. Aliás, foram eles que me fizeram chegar até aqui com saúde. Descobri que cuidar do corpo é importante — mas acalmar a mente, respirar com consciência e cultivar silêncio por dentro também é essencial, e que o verdadeiro bem-estar não é só o que se vê, é o que se sente", começou. Veja!

