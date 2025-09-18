Retiro dos Artistas: Saiba quem são os atores que vivem na instituição acolhedora

Longe dos palcos e das novelas, atores renomados encontram no Retiro dos Artistas um refúgio de solidariedade e acolhimento

O Retiro dos Artistas, fundado em 1918, é uma das instituições mais emblemáticas do Brasil, dedicada a amparar profissionais do meio artístico. Localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o espaço é um verdadeiro lar para aqueles que, após anos de trabalho e dedicação, necessitam de apoio, seja por questões financeiras, de saúde ou simplesmente para encontrar um ambiente de convivência e afeto.

Atualmente, a casa abriga mais de 40 moradores, de diversas áreas como atuação, música e dança. A presidência da instituição está sob o comando do ator Stepan Nercessian, que desempenha um papel fundamental na manutenção e divulgação do local.

Nercessian frequentemente ressalta a importância das doações e do voluntariado para que o Retiro possa continuar a oferecer a estrutura necessária aos seus residentes, que inclui refeitório, teatro, biblioteca, salão de beleza e até aulas de artes. A rotina dos moradores é marcada por atividades que incentivam a criatividade e a socialização, como a produção de exposições e a participação em eventos culturais.

Famosos que moram no Retiro dos Artistas

Muitos nomes conhecidos do grande público, que marcaram época na TV e no cinema, residem atualmente no Retiro dos Artistas. Um dos casos mais recentes e noticiados é o do ator Marcos Oliveira, o inesquecível Beiçola de A Grande Família.

O ator, que enfrentava dificuldades financeiras há anos, foi acolhido pela instituição, onde recebeu uma casa para morar, com o auxílio de doações, incluindo uma contribuição da ex-colega de elenco Marieta Severo.

Íris Bruzzi

Outra moradora que teve sua história compartilhada amplamente é a atriz e ex-vedete Íris Bruzzi. Aos 90 anos, a veterana, que fez sucesso em novelas como Belíssima e a primeira versão de Vale Tudo, se mudou para o Retiro, onde vive com uma cuidadora. A famosa, que sofre de princípio de Alzheimer, encontrou no local o apoio e a assistência que precisava para viver com tranquilidade.

Rui Resende

O ator Rui Resende, famoso por seu papel como o Lobisomem na novela Roque Santeiro, também é um dos residentes. O artista, que tem 87 anos, vive no Retiro e continua a ser uma figura querida entre os colegas.

Jaime Leibovitch

A lista de moradores atuais também inclui outros veteranos da televisão brasileira. Jaime Leibovitch, conhecido por trabalhos em novelas como Alma Gêmea e, mais recentemente, por sua participação em Um Lugar ao Sol, se mudou para o Retiro em 2019, buscando uma vida mais tranquila após enfrentar problemas de saúde.

Claire Digonn

A atriz Claire Digonn, que atuou em diversas produções desde os anos 50, como Páginas da Vida e Órfãos da Terra, mora no Retiro há mais de duas décadas e se declara muito feliz com a experiência.

Famosos que partiram no Retiro dos Artistas

Ao longo de sua história centenária, o Retiro dos Artistas também foi a casa de grandes nomes da arte brasileira que já nos deixaram. O ator Cláudio Corrêa e Castro, um dos mais prolíficos da TV Globo, morou na instituição após se divorciar e enfrentar problemas de saúde. Ele faleceu no local em 2005, aos 77 anos.

O ator Sílvio Pozzato, com passagens por novelas como Pantanal (versão de 1990) e Kubanacan, também viveu no local até junho de 2025, quando faleceu aos 68 anos. Após se afastar das telinhas e ser diagnosticado com um problema de saúde, ele encontrou no Retiro o apoio necessário.

Outro ícone do cinema e da televisão que escolheu o Retiro como morada foi Paulo César Pereio. O ator, conhecido por mais de 60 filmes e por sua personalidade forte, se mudou para a instituição em 2020, buscando um refúgio durante a pandemia de coronavírus. Ele viveu no local até 2024, quando faleceu aos 83 anos.

A atriz Dirce Migliaccio, a eterna Emília do Sítio do Picapau Amarelo, também encontrou abrigo no Retiro dos Artistas, onde viveu seus últimos dias. Ela se mudou para a instituição em 2008 e faleceu no ano seguinte, aos 75 anos.

A cantora e atriz Edyr de Castro, do grupo As Frenéticas, também foi moradora. Após ser diagnosticada com Alzheimer, ela passou a residir no local em 2011, onde permaneceu até sua morte em 2019. O ator Lafayette Galvão, que atuou em Malhação ID, também foi morador do Retiro por dois anos, onde faleceu em 2019.

