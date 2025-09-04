CARAS Brasil
  2. Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
Atualidades / Solidariedade

Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'

A atriz Marieta Severo, descrita como 'anjo do Retiro dos Artistas', autorizou doações de novas casas à instituição que abriga famosos idosos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 13h19 - Atualizado às 13h45

Marieta Severo
Marieta Severo - Foto: Globo / Fabio Rocha / e Divulgação

O Retiro dos Artistas, lar que abriga famosos idosos no Rio de Janeiro, recebeu novas doações da atriz Marieta Severo. A veterana, que recentemente fez uma visita especial ao local, autorizou a entrega de mais duas casas para a instituição. As informações são do jornal O Globo.

"A generosidade da Marieta Severo é impressionante. Ela doa tudo, material, mão de obra e mobília. Em 25 anos aqui, poucas vezes lidamos com alguém tão bondoso. Ela é o anjo do Retiro", declarou Cida Cabral, administradora da instituição.

Com as novas doações, Marieta Severo completa sete residências no Retiro dos Artistas. Recentemente, a artista ganhou uma homenagem no local: uma vila batizada com seu nome. As casas do espaço também receberam ajuda financeira da atriz para serem construídas.

"Os residentes passaram a chamar o espaço de Vila Marieta e mandamos fazer uma plaquinha. Uma singela homenagem a quem tanto nos ajuda", comentou Cida Cabral, na ocasião. Em abril deste ano, o ator Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', se mudou para o Retiro dos Artistas e passou a viver em uma das casas doadas por Marieta, com quem trabalhou por anos na série humorística da TV Globo.

Segundo o jornal O Globo, atualmente, nove pessoas aguardam uma vaga na instituição, que conta com 50 residentes.

Marieta Severo ganha vila com seu nome no Retiro dos Artistas - Foto: Reprodução / Instagram; @retirodosartistas.org.br
Marieta Severo e Marcos Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram; @retirodosartistas.org.br
A vida de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira (69), conhecido por interpretar Beiçola em A Grande Família, vive a nova fase de sua vida no Retiro dos Artistas. Recentemente, ele contou os detalhes de como vê a vida profissional, o envelhecimento e a melhora na qualidade de vida após entrar para a instituição

O depoimento dele foi dado em um mini documentário produzido pela própria organização para as redes sociais. Marcos destacou que seu ingresso no Retiro dos Artistas, em abril, aumentou sua qualidade de vida, uma vez que ele havia entrado no que chamou de “declínio” profissional. 

"Não tinha mais condições de sobreviver, pagar o aluguel e não cuidar da saúde, foi aí que vim aqui pro Retiro, graças a Deus. (...) Estou vivendo tudo com a possibilidade de ter esperanças de trabalho”, afirmou o ator. "O Retiro é maravilhoso. É um encontro de pessoas já com uma certa idade, que o mercado não aceita, e aqui você tem um amparo", continuou ele.

O ator também detalhou sobre os desafios enfrentados por artistas experientes para se manterem vivos profissionalmente. "É difícil restabelecer sua condição de vida, de saúde e aprendizado para continuar no trabalho, na produtividade", desabafou Marcos, por fim.

Leia também: Ator de A Viagem vive no Retiro dos Artistas e recebeu doação de Tata Werneck

Marieta Severo e Marcos Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram; @retirodosartistas.org.br
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

