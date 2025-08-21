Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas

Marieta Severo e Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', tiveram um reencontro especial durante ida da atriz ao Retiro dos Artistas
O Retiro dos Artistas, lar que abriga famosos idosos no Rio de Janeiro, recebeu uma visita bastante especial de Marieta Severo. A atriz ainda aproveitou para reencontrar Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de 'A Grande Família', com quem trabalhou por anos na série humorística da TV Globo.
Em registros compartilhados pelo perfil oficial da instituição, Marieta aparece ao lado de outros grandes artistas e de Cida Cabral, administradora do local. A veterana, inclusive, esteve na casa onde Marcos reside atualmente, da qual ela contribuiu para a construção.
"Em clima de comemoração pelos 107 anos do Retiro dos Artistas, exibimos o clássico ‘Carlota Joaquina, Princesa do Brasil’ em sua versão remasterizada em 4K. Nossa administradora, Cida Cabral, teve a honra de receber a querida Marieta Severo e a produtora Bianca de Felippes. Marieta ainda aproveitou para visitar nosso amado Marcos Oliveira", escreveu o perfil do Retiro dos Artistas.
Recentemente, Marieta Severo recebeu uma homenagem especial da instituição: uma vila batizada com seu nome. As casas do espaço também receberam ajuda financeira da atriz para serem construídas. "Os residentes passaram a chamar o espaço de Vila Marieta e mandamos fazer uma plaquinha. Uma singela homenagem a quem tanto nos ajuda", comentou Cida Cabral, na ocasião.
Confira as fotos de Marieta Severo no Retiro dos Artistas:
Ver essa foto no Instagram
Em abril deste ano, o ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o icônico personagem Beiçola em 'A Grande Família', se mudou oficialmente para seu novo lar: o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.
A nova casa de Marcos foi doada por Marieta Severo, que trabalhou com o artista por cerca de 13 anos na série humorística da TV Globo. Por meio das redes sociais, o perfil oficial da instituição publicou um vídeo mostrando detalhes do imóvel.
No registro, é possível notar a grande emoção do ator ao entrar pela primeira vez em seu novo lar. O local conta com cozinha, quarto, sala e banheiro. A casa foi entregue a Marcos Oliveira mobiliada com televisão, sofá, cama, armário, micro-ondas, ar-condicionado e geladeira; confira mais detalhes!
