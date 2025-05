Renata Lo Prete vibra com conquista da filha em Nova York: 'Momento de agradecer'

Discreta em relação à vida pessoal, a jornalista Renata Lo Prete compartilhou que está radiante com a nova conquista de sua filha

Discreta em relação à vida pessoal, a jornalista Renata Lo Prete compartilhou que está radiante com a nova conquista de sua filha, Antonia, que é fruto do seu relacionamento com o marido, o também jornalista Melchiades Filho. Em uma publicação nas redes sociais neste domingo, 25, ela celebrou formatura da herdeira na Universidade de Columbia, em Nova York.

"Carrossel de puro amor pra fechar a semana de eventos de formatura da Antonia Lo Prete em Columbia. Momento de agradecer à vida e celebrar o feito dela, parte de um time de meninas brilhantes, dedicadas e leais. Como a @jutakayanagi e a Catarina Coelho, que com a Antonia formaram o melhor trio de roommates que eu já vi", ela iniciou na legenda.

E complementou: "E a @helena.werneck (formanda também, no Swarthmore College), que veio vibrar com a gente, no maior bom humor, ao longo de quarteirões de fila e durante a chuvosa cerimônia no gramado da universidade. Uma semana que teve água pra lavar o mundo, e uma hora o sol apareceu. Se todo fim é um recomeço, que o delas seja muito abençoado."

Recentemente, Claudia Raia também celebrou a formatura da filha, Sophia, de 22 anos, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari. A jovem estudou Artes e Comunicação na Universidade de Nova York.

Além dela, a jornalista Sandra Annenberg também celebrou a formatura da filha, Elisa Paglia, fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia. A jovem formou-se no curso de Artes Cênicas na Universidade de Nova York.

Quem são os filhos e o marido de Renata Lo Prete?

Renata Lo Prete é casada com o jornalista Melchiades Filho. Os dois oficializaram a união em 1992 depois de se conhecerem enquanto trabalhavam em um jornal de São Paulo. Eles tiveram dois filhos: Joaquim, que nasceu em 1997, e Antonia, que nasceu em 2003.

