Claudia Raia vibra com conquista da filha no exterior: 'Voou longe'

A atriz Claudia Raia está radiante com a nova conquista de sua filha, Sophia, de 22 anos, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, ela celebrou a formatura da herdeira, que estudou Artes e Comunicação na Universidade de Nova York.

" Hoje minha filha se forma. Sophia, minha menina luz. Voou longe, com uma coragem quieta. Colocou a Big Apple no bolso — com delicadeza e firmeza. Como quem sabe onde quer chegar, mesmo sem sinalização no caminho. Fez amigos. Espalhou empatia. Tem um sorriso largo, um olhar que escuta, uma perspicácia rara. E uma alegria que acende qualquer sala onde entra", ela iniciou.

"Desde pequena, nunca pediu roteiro. Preferiu escrever o seu. E agora, nesse instante em que o mundo a aplaude… eu paro e entendo: ser sua mãe me alinha por dentro. Me faz mais inteira. Me torna melhor. Obrigada, minha filha. Por ser luz. Por ser arte. Por ser você. Que esse diploma seja só a primeira cena de um filme onde você é diretora, protagonista e, sobretudo, autora da própria história", finalizou.

A família de Claudia Raia

Vale lembrar que a atriz também é mãe de Enzo, de 28 anos, do seu relacionamento com Edson Celulari, e Luca, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Filha de Sandra Annenberg também se formou em Nova York

Ainda nesta quinta-feira, a jornalista Sandra Annenberg celebrou a formatura da filha, Elisa Paglia, fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia. A jovem formou-se no curso de Artes Cênicas na Universidade de Nova York.

Nas imagens, a famosa mostrou a família a caminho do local onde ocorreria a formatura. Esbanjando alegria, Elisa Paglia foi fotografada pela mãe usando a clássica beca, juntamente com o capelo (chapéu) e o jabor (acessório branco). Veja mais!

