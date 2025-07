Regina Braga fala sobre a semelhança física entre os filhos: Gabriel e Nina

Regina Braga revela que ficou surpresa ao ver as comparações por causa da semelhança física entre os filhos, Gabriel Braga Nunes e Nina

A atriz Regina Braga surpreendeu ao comentar sobre a repercussão nas redes sociais da semelhança física entre seus filhos, o ator Gabriel Braga Nunes e Nina. Os dois são frutos do casamento dela com o diretor Celso Nunes e são muito parecidos fisicamente.

"Eles sempre foram parecidos, mas, quando eram mais novos, tinha a diferença de tamanho. Mas agora virou até um folclore, toda estreia minha ou algum lugar que vão juntos os fotógrafos querem tirar uma foto dos dois. Eles são lindos, rimos dessa situação porque é muito engraçado virar uma atração a semelhança", disse ela ao Jornal O Globo.

Nina é formada em cinema e também trabalha como fisioterapeuta. Enquanto isso, Gabriel é galã de novelas da Globo.

Gabriel Braga Nunes posa com a irmã, Nina Braga Nunes - Foto: Leandro Menezes / Divulgação

O relacionamento de Regina Braga e Drauzio Varella

A atriz Regina Bragaabriu o coração sobre seu relacionamento de 43 anos com o médico e escritor Drauzio Varella. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, ela relembrou o início da história dos dois e explicou por que decidiram oficializar o casamento no civil após quase duas décadas morando juntos.

Ao falar sobre o início do relaciomanento, a atriz contou: "Conheci Drauzio quando já tinha 30 e poucos anos, com dois filhos, e fiquei muito apaixonada. Comecei uma relação que achei que era conto de fadas. O engajamento dele nos problemas brasileiros é envolvente. Quando "Por amor" acabou, fui convidada para outra novela, mas não quis. Estava com saudades de casa".

E complementou: "Não me arrependo, tenho um casamento feliz e meus filhos estão adultos. Nos conhecemos quando ele foi meu aluno em um curso de teatro. Quando as aulas estavam no fim, comecei a ficar nervosa, encantada com ele, com medo de nunca mais vê-lo. Nos últimos dias, ele me chamou para jantar. Desde então, estamos juntos".