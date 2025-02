Gabriel Braga Nunes ganha homenagem da irmã em data especial

Celebração em família! Irmã idêntica de Gabriel Braga Nunes, Nina parabenizou o ator por mais um ano de vida: 'Viva você'

O ator Gabriel Braga Nunes, que completa 53 anos de vida nesta sexta-feira, 7, ganhou uma homenagem para lá de especial da irmã, a fisioterapeuta Nina Braga Nunes. Em celebração a data, a familiar do artista publicou uma foto ao lado do aniversariante do dia e o parabenizou por mais um ano de vida.

"07/02, hoje é o seu dia! Viva você", declarou Nina na legenda da postagem, compartilhada em seus stories no Instagram. Filhos da renomada atriz Regina Braga, Gabriel e a irmã surpreenderam o público recentemente pela grande semelhança física.

Os dois fizeram uma rara aparição em público em dezembro de 2024, no MASP Auditório, em São Paulo, logo após o espetáculo Outros Toms, onde o ator faz uma participação especial na produção junto com a Studio3 Cia. de Dança.

Apesar de serem bastante parecidos, Gabriel Braga Nunes e Nina não são gêmeos. A herdeira de Regina Braga é dois anos mais jovem que o artista e faz aniversário em setembro.

Há pouco tempo, o primogênito de Regina contou que ele e a irmã são parecidos desde a infância. "Sempre fomos muito parecidos mesmo. A gente também acha. Fiz uma peça uma vez, em que virava mulher no meio do espetáculo e usava uma peruca preta lisa. Ali, eu era a minha irmã perfeita. Desde pequenininhos, sempre fomos parecidos", declarou ele.

Irmã de Gabriel Braga Nunes parabeniza ator - Reprodução/Instagram

Gabriel Braga Nunes divide foto rara em família

Recentemente, o ator Gabriel Braga Nunes usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma foto rara em família. Em seu Instagram oficial, o artista publicou um clique encantador ao lado da esposa, Isabel Nascimento, e das duas filhas do casal, Maria, de 9 anos, e Valentina, de 3.

Esbanjando alegria, eles não pouparam sorrisos ao posarem para a selfie especial. "Nós 4", escreveu a companheira de Gabriel Braga Nunes nos comentários da postagem. Além da produtora, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas à família; confira os registros!

