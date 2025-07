Regina Braga relembra início do relacionamento com Drauzio Varella: 'Comecei...'

A atriz Regina Braga abriu o coração sobre seu relacionamento de 43 anos com o médico e escritor Drauzio Varella. Veja o que ela disse!

A atriz Regina Bragaabriu o coração sobre seu relacionamento de 43 anos com o médico e escritor Drauzio Varella. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, divulgada nesta segunda-feira, 14, ela relembrou o início da história dos dois e explicou por que decidiram oficializar o casamento no civil após quase duas décadas morando juntos.

Ao falar sobre o início do relaciomanento, a atriz contou: "Conheci Drauzio quando já tinha 30 e poucos anos, com dois filhos, e fiquei muito apaixonada. Comecei uma relação que achei que era conto de fadas. O engajamento dele nos problemas brasileiros é envolvente. Quando "Por amor" acabou, fui convidada para outra novela, mas não quis. Estava com saudades de casa".

E complementou: "Não me arrependo, tenho um casamento feliz e meus filhos estão adultos. Nos conhecemos quando ele foi meu aluno em um curso de teatro. Quando as aulas estavam no fim, comecei a ficar nervosa, encantada com ele, com medo de nunca mais vê-lo. Nos últimos dias, ele me chamou para jantar. Desde então, estamos juntos".

Casamento civil

O casamento civil só foi oficializado anos depois, quando o casal já vivia junto há quase duas décadas. Regina explicou por que decidiram registrar a união. "O casamento civil foi porque começamos a adquirir imóveis juntos. Eu tenho dois filhos e ele tem duas filhas. Comprar coisas juntas ia dar confusão em questões de herança. Fomos ver o que fazer para ficar tudo certo".

"O mais fácil era casar, o casamento foi burocrático só. Estávamos casados já. Fui ali no cartório e assinei um papel para evitar confusão. Casamento foi regulamentação de uma situação, mas começamos a morar juntos com três, quatro meses de relacionamento", completou.

