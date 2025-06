Regiane Alves posta cliques raros ao lado da mãe e se declara: 'Te amo'

A atriz Regiane Alves compartilhou fotos ao lado da sua mãe, dona Maria, e prestou uma homenagem especial no aniversário dela

Regiane Alves encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques raros ao lado de sua mãe, dona Maria, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 24.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a aniversariante aparece sorridente ao lado da filha e dos netos, João Gabriel, de 11 anos, e Antônio, de nove, e também com o marido, José Monteiro Alves. Já na legenda, a atriz parabenizou a mãe.

"Dia da mamãe Maria. Manda e desmanda na casa e dona das melhores delícias, quem já comeu sua feijoada já sabe?! Obrigada mãe por me deixar voar e fazer o que sempre sonhei. Te amo", declarou a famosa na publicação.

Os internautas encheram o post de mensagens. "Que linda! Você parece muito com ela", disse uma seguidora. "Que amor!! Feliz dia e feliz vida pra dona Maria! Muita saúde e paz", escreveu outra. "Lindezas! Feliz vida pra dona Maria", falou uma fã.

No mês passado, Regiane Alves homenageou o pai, José. "Dia precioso porque hoje meu pai faz aniversário!!! Pai, você é uma benção de Deus, obrigada por ter acreditado no meu sonho e ter me dado asas para voar. Sem o seu apoio eu não teria chegado tão longe, voei mais alto do que imaginei. Só gratidão e amor aqui do meu lado! Amo te", disse a famosa.

Confira:

Regiane Alves relembra dificuldade para engravidar

Recentemente, Regiane Alves revelou que enfrentou dificuldades para realizar seu sonho de ter filhos. Mãe de João Gabriel, de 11 anos, e Antônio, de nove, frutos de seu antigo relacionamento com o diretor João Gomez, a atriz contou que demorou quase cinco anos para engravidar pela primeira vez.

"A maternidade demorou bastante para acontecer para mim. Eu passei por vários processos de não conseguir engravidar e passei por um tratamento. O meu primeiro filho veio de um tratamento e o segundo veio natural. Então, o fato de eu ter demorado tanto tempo [para engravidar], eu acho que foram quase cinco anos para chegar esse meu primeiro filho, tudo que acontecia para mim eu achava o máximo. Se eu enjoava, se eu engordava, se eu vomitava, entendeu? (...)", disse ela durante uma entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Saiba mais!

