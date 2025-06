Regiane Alves relembra dificuldade para engravidar: 'Vários processos'

Mãe de João Gabriel e Antônio, a atriz Regiane Alves revelou que demorou quase cinco anos para conseguir engravidar pela primeira vez

Regiane Alves revelou que enfrentou dificuldades para realizar seu sonho de ter filhos. Mãe de João Gabriel, de 11 anos, e Antônio, de nove, frutos de seu antigo relacionamento com o diretor João Gomez, a atriz contou que demorou quase cinco anos para engravidar pela primeira vez.

"A maternidade demorou bastante para acontecer para mim. Eu passei por vários processos de não conseguir engravidar e passei por um tratamento. O meu primeiro filho veio de um tratamento e o segundo veio natural. Então, o fato de eu ter demorado tanto tempo [para engravidar], eu acho que foram quase cinco anos para chegar esse meu primeiro filho, tudo que acontecia para mim eu achava o máximo. Se eu enjoava, se eu engordava, se eu vomitava, entendeu?", disse ela durante uma entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Regiane ainda contou que na época preferiu não falar sobre o tratamento. "Eu demorei também para falar realmente que eu fui fazer um tratamento. E hoje, quando alguém está tentando ter filho, está tentando fazer um tratamento, as pessoas ficam muito envergonhadas, né? Ah, que não deu certo, né? Ou que você acha que aquilo só acontece com você... Até você chegar em uma clínica, você vê todo mundo sentado e fala: 'todo mundo aqui também está na mesma'. Então tem uma identificação ali daquele problema, né?", acrescentou.

Apesar das dificuldades que enfrentou, a atriz confessou que passaria tudo de novo. "E eu costumo falar para as pessoas: 'eu faria tudo de novo para passar [pelo sonho de ser mãe]'. Por um outro lado, como sou uma mulher de fé, digamos assim, acho que a vida acabou me preparando para ser mãe, sabe? Essa demora desses cinco anos, esse filho. Eu realmente fui curtindo e enquanto isso fui trabalhando, porque eu trabalho desde muito cedo, desde os 13, né?", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Brasil (@tvbrasil)

Regiane Alves chama atenção ao postar fotos raras com o pai

A atriz Regiane Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos raras ao lado de seu pai, José Monteiro Alves, que completou mais um ano de vida. A atriz mostrou vários momentos com o aniversariante e com a família e prestou uma homenagem especial para ele.

"Dia precioso porque hoje meu pai faz aniversário!! Pai, você é uma benção de Deus, obrigada por ter acreditado no meu sonho e ter me dado asas para voar. Sem o seu apoio eu não teria chegado tão longe, voei mais alto do que imaginei. Só gratidão e amor aqui do meu lado! Amo te", declarou a famosa. Confira a publicação!

