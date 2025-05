Regiane Alves chama atenção ao postar fotos raras com o pai: 'Tão bonito'

A atriz Regiane Alves surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos ao lado de seu pai, seu José Monteiro Alves

Regiane Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos raras ao lado de seu pai, José Monteiro Alves, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 21.

A atriz mostrou vários momentos com o aniversariante e com a família e prestou uma homenagem especial para ele. "Dia precioso porque hoje meu pai faz aniversário!!!", avisou a artista no começo do texto.

Em seguida, Regiane agradeceu todo o apoio que sempre recebeu dele. "Pai, você é uma benção de Deus, obrigada por ter acreditado no meu sonho e ter me dado asas para voar. Sem o seu apoio eu não teria chegado tão longe, voei mais alto do que imaginei. Só gratidão e amor aqui do meu lado! Amo te", declarou a famosa.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, José. Que seu novo ciclo seja leve, feliz e cheio de coisas boas", disse uma seguidora. "Ele é tão fofo! Feliz vida", escreveu outra. "Parabéns para este pai tão bonito! Muita saúde, paz e amor para ele!", falou uma fã. "Ah que lindo! Parabéns", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves mostra comemoração do aniversário do filho

No mês passado, Regiane Alves usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário do filho mais velho, João Gabriel, que completou 11 anos no dia 26. Para comemorar a data especial, o herdeiro da atriz ganhou uma festa com o tema do seu time de futebol favorito: o Manchester United.

"Festa do jeito que ele mais ama: futebol, amigos e muita alegria! O time foi de primeira, o jogo foi intenso (e divertido!) — e ainda teve "resenha" até de madrugada. Ver você tão feliz, cercado de amigos e boas memórias, é o maior presente. Te amo, meu campeão! Que essa energia boa esteja sempre com você", declarou a famosa. Veja a publicação!

Leia também: Regiane Alves abre o coração sobre futuro dos filhos: 'Tá no DNA'