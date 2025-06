Rafaella Justus mostra curativo da irmã caçula e conta o que aconteceu: 'Estava'

A adolescente Rafaella Justus compartilhou um susto que passou com a irmã mais nova, Manuella Tralli, de 5 anos. Saiba o que aconteceu!

A adolescente Rafaella Justus compartilhou um susto que passou com a irmã mais nova, Manuella Tralli, de 5 anos. Nos stories de sua rede social, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou que improvisou um curativo na mão da menina após ela se machucar brincando.

"Conta o que aconteceu. Gente, a Manu bateu a mão. O que você foi fazer?", quis saber Rafa. "Torci o punho", reagiu a menina. "Torceu o punho nada. Estava fazendo strip tease... estou brincando. Estava fazendo estripulias e 'coisou' o pulso. Agora, fiz um curativo maravilhoso. Ninguém nunca vai fazer um curativo tão lindo quanto eu fiz", opinou a jovem em seguida.

Logo depois, Manu mostrou que sua outra mão está boa, e Rafa alertou: "Essa mão está funcionando aparentemente, Cuidado, vai quebrar o pulso de novo". Na legenda, a adolescente completou: "Essa menina me dando sustos a essa hora".

Rafa Justus faz curativo na irmã caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Quem são os outros irmãos de Rafa Justus?

Vale lembrar que Rafaella tem cinco irmãos, sendo que são 4 irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. O irmão mais velho dela é o empresário Ricardo Justus, de 41 anos. Ele é fruto do primeiro casamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman.

A segunda irmã de Rafa Justus é a influenciadora digital Fabiana Justus. Ela também é fruto do relacionamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. A família continua com Luiza Justus, de 31 anos, que é a terceira filha de Roberto Justus - desta vez em seu segundo casamento, com Gisela Prochaska.

A quarta filha de Roberto Justus e irmã de Rafaella Justus é a pequena Vicky Justus, de 5 anos, que é fruto do casamento do empresário com a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Por parte de mãe, Rafaella Justus teve uma irmã, Manuella Tralli, do casamento de Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli.

