Rafaella Justus celebra momento especial com a irmã: 'Sempre juntas'

Unidas! A adolescente Rafaella Justus dividiu algumas fotos de uma rápida viagem feita ao lado de uma das irmãs para o Rio de Janeiro

A adolescente Rafaella Justus viveu um momento bastante especial na tarde de segunda-feira, 10, ao lado da empresária Fabiana Justus, uma de suas irmãs. As duas, que são inseparáveis, realizaram uma rápida viagem para o Rio de Janeiro a trabalho.

Por meio das redes sociais, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou que ela e Fabiana iriam participar do 'Pé no sofá Pod', podcast de Flávia Alessandra e Giulia Costa. Rafa, que registrou o breve passeio de avião com a irmã, aproveitou para se declarar a familiar.

" Eu amo demais! Minha companheira de vida ", escreveu a jovem na legenda de um dos cliques. Em outro momento, Rafaella Justus publicou uma foto segurando a mão de Fabiana Justus durante o voo: " Sempre juntas ", disse a adolescente.

Vale lembrar que além de Fabiana, Rafa Justus ainda possui outros quatro irmãos: Ricardo Justus, Luiza Justus e Vicky Justus, todos por parte de pai; e Manuella Tralli, fruto da atual união da mãe, Ticiane Pinheiro, com César Tralli.

Rafaella Justus e Fabiana Justus viajam a trabalho - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus tem irmã preferida? Ela responde

Recentemente, Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores das redes sociais e acabou sendo colocada em uma saia justa. É que uma internauta quis saber qual é a irmã preferida da jovem, que está com 15 anos.

Ao ver a mensagem, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus fugiu da 'polêmica'. "Vocês gostam de me colocar em uma 'saia justa' hein?!", escreveu ela. Anteriormente, Rafaella chegou a revelar que possui uma 'tradição' semanal com os irmãos.

"A gente faz sempre jantar de família, uma vez por semana. Sempre no fim de semana a gente passa todo mundo junto. A minha irmãzinha, por parte de mãe, eu moro com ela também, então, a gente é muito unido e a gente se vê muito", disse ela em entrevista ao portal LeoDias.

