Rafaella Justus conta 'tradição' feita com os irmãos: 'Uma vez por semana'

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus tem cinco irmãos ao todo; saiba a 'tradição' semanal realizada por eles

Rafaella Justus esteve presente na festa em celebração aos 10 anos de casamento do pai, Roberto Justus, com Ana Paula Siebert. O empresário e a influenciadora digital organizaram um evento luxuoso na noite de quarta-feira, 30, em São Paulo.

Muito ligada à família, Rafa Justus contou que é bastante próxima de todos os cinco irmãos, incluindo a parte materna e paterna. Em entrevista ao portal LeoDias, a adolescente revelou que possui uma 'tradição' semanal com os familiares.

" A gente faz sempre jantar de família, uma vez por semana . Sempre no fim de semana a gente passa todo mundo junto. A minha irmãzinha, por parte de mãe, eu moro com ela também, então, a gente é muito unido e a gente se vê muito", declarou a jovem.

Para quem não sabe, Rafaella Justus possui quatro irmãos por parte de pai: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus e Vicky Justus. Já do lado materno, a adolescente é irmã de Manuella Tralli, filha caçula de Ticiane com o jornalista César Tralli.

A mãe e o padrasto de Rafa, inclusive, também marcaram presença na festa de Roberto Justus e Ana Paula. Por meio das redes sociais, eles compartilharam com o público alguns registros da noite especial.

Rafaella Justus recria foto com os irmãos

Durante a festa de celebração aos 10 anos de casamento de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Rafa Justus recriou uma foto com três dos irmãos. O registro original foi feito exatamente no dia da cerimônia do pai.

Na imagem, os mais velhos seguraram Rafaella no colo durante o evento. O que mais chamou a atenção foi o quanto a jovem cresceu em 10 anos. A adolescente surgiu enorme no colo dos irmãos mais velhos.

