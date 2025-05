Ticiane Pinheiro posta foto com Roberto Justus e agradece oportunidade; veja

Após curtir festa de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Ticiane Pinheiro posta fotos do evento e faz agradecimento para o ex-marido

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou fotos da festa de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Ex-mulher do empresário, a jornalista compartilhou os registros do evento especial nesta quinta-feira, 01, e fez um agradecimento para o pai de sua filha mais velha.

Casada atualmente com César Tralli, a famosa abriu o álbum da festa de 70 anos e renovação de votos do ex-marido com uma foto deles e seus companheiros atuais. Ticiane Pinheiro então comentou como a celebração foi inesquecível e ainda contou com a presença de Ivete Sangalo.

"Que FESTA LINDA! Que COMEMORAÇÃO ESPECIAL! Ainda teve a GRANDEZA de Ivete Sangalo para celebrar o AMOR , trazendo sua luz, sua alegria e animação para esse grande dia! Muito obrigada por nos proporcionar esse momento tão especial", escreveu ao exibir momentos animados da festa.

Ainda em sua rede social, Ticiane Pinheiro compartilhou a situação que ficou após ficar até de madrugada na comemoração. A famosa dormiu apenas três horas e foi trabalhar ao vivo no Hoje Em Dia.

Relembre o relacionamento de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

Após colocar o ponto final em três casamentos, Roberto Justus reencontrou o amor com Ticiane Pinheiro em 2005. Depois de nove meses de namoro, eles decidiram oficializar a união e organizaram um casamento luxuoso. Em maio de 2006, o casal subiu ao altar diante de 600 convidados em uma casa de eventos em São Paulo.

Três anos após o casamento, Roberto e Ticiane deram boas vindas à primeira herdeira juntos, Rafaella Pinheiro Justus. Herdeira da eterna 'Garota de Ipanema' e do publicitário famoso, a pequena chegou ao mundo com uma condição rara, estenose crânio-facial, que se caracteriza pela má formação óssea do crânio.

Roberto e Ticiane nunca se abalaram pelo diagnóstico da herdeira e sempre deixaram claro que ‘cada um é bonito do seu jeito’, como a apresentadora costumava dizer quando ela era pequena. Após a chegada da menina, o casamento ia às mil maravilhas e a apresentadora sempre falava com carinho sobre seu relacionamento.

No entanto, em 2013, Ticiane e Roberto pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem publicamente que decidiram colocar um ponto final no casamento: “Decidimos, em comum acordo, nos separar, mas continuaremos unidos pelo amor à nossa filha Rafaella, e pela amizade e respeito que nutrimos um pelo outro”, dizia o comunicado.

Na época, os tabloides diziam que um motivo que teria ocasionado o desgaste da relação foi um episódio polêmico, quando Ticiane dançou o 'quadradinho de oito' ao vivo no ‘Programa da Tarde’, na Record.

Anos depois, Roberto negou que a dança tenha ocasionado sua separação. Mas em raras declarações, ele confirmou que a relação sofreu um desgaste: "Vivo tudo na minha vida intensamente. Oito anos para mim valem como se fossem 20. Se desgastou e ficou sem graça, a gente não tem por que ficar mais junto”, disse ele em seu programa de TV.