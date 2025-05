Rafa Justus recria foto com os irmãos. Compare o antes e depois

Veja o quanto eles mudaram! Rafa Justus e os irmãos recriam foto que fizeram no casamento do pai há 10 anos durante a festa de renovação dos votos

A jovem Rafaella Justus, de 15 anos, surpreendeu ao recriar uma foto com os irmãos, Luiza Justus, Fabiana Justus e Ricardo Justus. Eles se reuniram na noite de quarta-feira, 30, para a festa de renovação de votos de casamento do pai, Roberto Justus, com a madrasta, Ana Paula Siebert. Então, eles decidiram recriar uma foto que fizeram há 10 anos, durante a festa de casamento do pai.

Na imagem, os mais velhos seguraram Rafa Justus no colo durante o evento. Agora, eles se divertiram ao imitarem a mesma pose. O que mais chamou a atenção foi o quanto Rafa cresceu em 10 anos. A adolescente surgiu enorme no colo dos irmãos mais velhos.

Vale lembrar que Justus teve cinco filhos: Ricardo, Fabiana Luiza, Rafaella e Vicky. A caçula é fruto do atual casamento dele com Ana Paula e nasceu em 2020.

Compare as fotos de antes e depois:

Luiza, Rafaella, Fabiana e Ricardo Justus recriam foto - Foto: Reprodução / Instagram

O que Rafaella Justus vai ser quando crescer?

Com apenas 15 anos de idade, a adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, já sabe o quer ser quando crescer. Em participação no podcast PodDelas, a jovem contou que tem o desejo de ser psicóloga.

Rafa tem planos para estudar no exterior durante a faculdade e quer fazer dois cursos ao mesmo tempo. Porém, ela não pensa em seguir os passos dos pais na televisão. ”Eu penso em mil áreas diferentes, mas nenhum é na televisão. Eu tenho muito esse lado de que quero ser influencer, quero ter meu apoio na internet, mas essa coisa de televisão é algo que eu não penso em seguir. Já pensei em psicologia, que é uma das áreas que eu mais gosto porque amo dar conselho, dizem que sou muito boa nisso”, disse ela.

Além disso, ela tem outras áreas de interesse. "Direito, publicidade e propaganda, moda. Mas como eu quero estudar fora, eu quero fazer double major, que eu posso ter duas áreas que eu posso estudar, posso fazer moda e advocacia, moda e psicologia. Eu penso muito em fazer psicologia”, contou.

Inclusive, ela quer fazer a faculdade em Londres, Inglaterra, mas voltará ao Brasil depois do curso. "Eu tenho muita vontade de morar em Londres. Para mim, é o lugar mais lindo do mundo. Acho que são 4 anos. Eu volto para construir a minha família aqui. Eu tenho vontade de ter uma família grande, 3 filhos, quero que meus filhos tenham irmãos", contou.

