César Tralli se emociona com Rafaella Justus na festa de Roberto Justus

O apresentador César Tralli acompanhou Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus na festa de 70 anos de Roberto Justus e renovação de votos do empresário com Ana Paula Siebert. Nesta quarta-feira, 30, aconteceu o evento em São Paulo e o jornalista compartilhou fotos que tirou com a esposa e a enteada.

Há 13 anos na vida da adolescente, o comunicador global compartilhou a emoção ao vê-la toda arrumada e ao relembrar que um dia a segurou no colo. César Tralli então se declarou para a família e mostrou todo seu orgulho pela jovem.

"Meus Amores. A felicidade de voltar pra casa e celebrar a vida do lado delas. Nossa família. De lembrar que eu passei uns 2 anos carregando a Rafa no colo, pequenininha, já fico emocionado… Hoje, a gente está juntos comemorando o aniversário de 70 anos do pai dela. E eu sou o “paidrasto” mais realizado do mundo", escreveu o jornalista.

Término de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Para quem não sabe, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início do relacionamento, Ticiane Pinheiro fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebê. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.