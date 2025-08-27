CARAS Brasil
  2. Previsão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Previsão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’

Será que são almas gêmeas? Espiritualista Robério de Ogum surpreende ao revelar as previsões para o futuro do relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Redação CARAS
Publicado em 27/08/2025, às 17h34

Ana Hickmann e Edu Guedes
Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução / Instagram

O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes segue firme e forte. Tanto que eles já estão se preparando para realizar uma grande festa na fazenda para celebrarem o amor. No entanto, o espiritualista e místico das celebridades Robério de Ogum fez uma previsão inesperada para o relacionamento deles.

Em um depoimento sobre o que o futuro reserva para o casal apaixonado, ele contou que uma separação pode estar no destino deles. Isso porque eles trazem energias de outras vidas no campo do amor.

O plano espiritual é claro: Edu e Ana não ficam juntos para sempre. Eles vão se separar. O carma do Edu é no amor. Ele mostra mar de rosas, mas não é. Ele traz de vidas passadas o desafio de se acertar no amor, e esse carma é pesado nesse campo, no amoroso. Assim como aconteceu em suas relações anteriores, tudo parece perfeito, mas de repente entra em crise. É justamente a energia kármica agindo, para que ele aprenda nessa vida o que não aprendeu em outras”, disse ele, sem rodeios. 

Inclusive, o sensitivo falou que Ana Hickmann também terá aprendizados no campo amoroso nesta vida. "Ela é amorosa, romântica, tem energia de família. Diferente de parceiros que teve antes, que não eram assim. Mas em vidas passadas, Ana sofreu muito no campo amoroso. Isso a faz atrair histórias difíceis. É carma também, um resgate espiritual de aprendizado", contou. 

Por fim, o espiritualista declarou que Ana e Edu não são almas gêmeas. "Existe uma conexão bonita, mas não se trata de almas gêmeas. Essa é uma verdade que vem do alto, e eu apenas transmito aquilo que o mundo espiritual me orienta a falar. Os dois vão se separar em breve e vão seguir caminhos diferentes", declarou. 

Ana Hickmann e Edu Guedes já são casados no civil

Em entrevista na CARAS Brasil, Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre os planos para a cerimônia de casamento com festa após já terem se casado no civil.

"Eu fico olhando o casamento de todo mundo, pegando referência aqui, outra referência lá, mas o que mais quero, não me importava o dia que ele acontecesse, mas que fosse do nosso jeito, casamento para gente e não para os outros, então isso que para mim é o mais importante. Não é sobre o tamanho, mas como será", falou a loira. Leia a entrevista completa aqui

Ana Hickmann falou sobre a doença do atual marido, Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann recordou um dos momentos mais delicados vividos por ela nas últimas semanas. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira abriu o coração e contou como soube do diagnóstico de câncer do marido, Edu Guedes.

O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no dia 5 deste mês para retirar um tumor do pâncreas, descoberto após a realização de alguns exames. Atualmente, Edu Guedes passa bem e segue em recuperação em casa, ao lado da família.

Durante o registro publicado por Ana na quinta-feira, 17, a apresentadora do ‘Hoje em Dia’, da Record TV, contou que recebeu a notícia através do marido por uma ligação. De acordo com a famosa, ela estava se preparando para gravar um vídeo descontraído no momento em que soube da situação.

"A hora que sentei para gravar as respostas [no meu canal], recebi a ligação do Edu, me falando o que o médico tinha dito para ele, o que ele tinha encontrado… Ele me liga e fala: ‘Amor, acharam um tumor no meu pâncreas’. Imagina como eu fiquei, nem tinha como gravar o ‘Ana Responde'", relatou a apresentadora.

Leia também: Quimioterapia? Entenda os próximos passos do tratamento de Edu Guedes

Redação CARAS

