Previsão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’

Será que são almas gêmeas? Espiritualista Robério de Ogum surpreende ao revelar as previsões para o futuro do relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes segue firme e forte. Tanto que eles já estão se preparando para realizar uma grande festa na fazenda para celebrarem o amor. No entanto, o espiritualista e místico das celebridades Robério de Ogum fez uma previsão inesperada para o relacionamento deles.

Em um depoimento sobre o que o futuro reserva para o casal apaixonado, ele contou que uma separação pode estar no destino deles. Isso porque eles trazem energias de outras vidas no campo do amor.

“ O plano espiritual é claro: Edu e Ana não ficam juntos para sempre . Eles vão se separar. O carma do Edu é no amor. Ele mostra mar de rosas, mas não é. Ele traz de vidas passadas o desafio de se acertar no amor, e esse carma é pesado nesse campo, no amoroso. Assim como aconteceu em suas relações anteriores, tudo parece perfeito, mas de repente entra em crise . É justamente a energia kármica agindo, para que ele aprenda nessa vida o que não aprendeu em outras”, disse ele, sem rodeios.

Inclusive, o sensitivo falou que Ana Hickmann também terá aprendizados no campo amoroso nesta vida. "Ela é amorosa, romântica, tem energia de família. Diferente de parceiros que teve antes, que não eram assim. Mas em vidas passadas, Ana sofreu muito no campo amoroso. Isso a faz atrair histórias difíceis. É carma também, um resgate espiritual de aprendizado", contou.

Por fim, o espiritualista declarou que Ana e Edu não são almas gêmeas. "E xiste uma conexão bonita, mas não se trata de almas gêmeas . Essa é uma verdade que vem do alto, e eu apenas transmito aquilo que o mundo espiritual me orienta a falar. Os dois vão se separar em breve e vão seguir caminhos diferentes", declarou.

Ana Hickmann e Edu Guedes já são casados no civil

Em entrevista na CARAS Brasil, Ana Hickmann e Edu Guedes falaram sobre os planos para a cerimônia de casamento com festa após já terem se casado no civil.

"Eu fico olhando o casamento de todo mundo, pegando referência aqui, outra referência lá, mas o que mais quero, não me importava o dia que ele acontecesse, mas que fosse do nosso jeito, casamento para gente e não para os outros, então isso que para mim é o mais importante. Não é sobre o tamanho, mas como será", falou a loira. Leia a entrevista completa aqui.

Ana Hickmann falou sobre a doença do atual marido, Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann recordou um dos momentos mais delicados vividos por ela nas últimas semanas. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira abriu o coração e contou como soube do diagnóstico de câncer do marido, Edu Guedes.

O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no dia 5 deste mês para retirar um tumor do pâncreas, descoberto após a realização de alguns exames. Atualmente, Edu Guedes passa bem e segue em recuperação em casa, ao lado da família.

Durante o registro publicado por Ana na quinta-feira, 17, a apresentadora do ‘Hoje em Dia’, da Record TV, contou que recebeu a notícia através do marido por uma ligação. De acordo com a famosa, ela estava se preparando para gravar um vídeo descontraído no momento em que soube da situação.

"A hora que sentei para gravar as respostas [no meu canal], recebi a ligação do Edu, me falando o que o médico tinha dito para ele, o que ele tinha encontrado… Ele me liga e fala: ‘Amor, acharam um tumor no meu pâncreas’. Imagina como eu fiquei, nem tinha como gravar o ‘Ana Responde'", relatou a apresentadora.

