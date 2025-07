Edu Guedes retirou a cauda do pâncreas e baço: entenda as consequências

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas

Edu Guedes, de 51 anos, precisou passar por uma cirurgia para retirar um tumor que descobriu no pâncreas. O procedimento durou cerca de seis horas e, segundo a equipe médica, foi um sucesso.

Se recuperando do procedimento, o apresentador gravou um vídeo para falar sobre o ocorrido e agradecer as mensagens de apoio. "Eu quero agradecer o amor, o carinho, as orações de todos vocês. Há duas semanas eu tive uma crise renal. Fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal e eu tive que fazer uma cirurgia para a retirada da pedra (...)", explicou.

O que muda após retirada da cauda do pâncreas e baço?

Segundo o portal UOL, o pâncreas é uma glândula essencial que exerce duas funções principais: a endócrina e a exócrina. Ele é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon, que regulam o metabolismo do açúcar e ajudam a manter os níveis de glicose no sangue sob controle. Além disso, também produz enzimas importantes para a digestão. A parte final do pâncreas é chamada de cauda. O órgão é composto por três partes: cabeça, corpo e cauda. A região a ser removida em uma cirurgia varia conforme a localização da lesão.

Os impactos na saúde do paciente vão depender da extensão da cirurgia. Quando apenas a cauda do pâncreas é retirada, as outras partes, corpo e cabeça, são preservadas. Por isso, normalmente, esses pacientes não desenvolvem diabetes, explica o oncologista clínico Fernando Moura, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

"Eles [pacientes que retiram apenas a cauda do pâncreas] não precisam usar insulina ou nenhuma outra medicação, em geral, porque as duas outras porções do pâncreas que ficam são suficientes para deixá-lo com a função metabólica saudável. Esses tumores de cauda de pâncreas do ponto de vista de cirurgia são menos complexos do que os de cabeça e corpo de pâncreas, em que a cirurgia é bem maior", disse.

A alimentação

Mudanças na alimentação podem ser necessárias após a cirurgia. Segundo a médica gastroenterologista e hepatologista Carolina Pimentel, da Afya Educação Médica e professora de gastroenterologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em alguns casos é preciso realizar "desvios" cirúrgicos para redirecionar a secreção produzida pelo pâncreas. Não se sabe se esse tipo de procedimento foi realizado no caso de Edu Guedes.

"Complicações relacionadas à má digestão podem ser dribladas ou compensadas com a utilização de enzimas sintéticas que simulam enzimas pancreáticas e conseguem garantir que a digestão dos alimentos continue sendo feita e que não haja prejuízo para o peso e a nutrição dos pacientes", explicou.

