Edu Guedes é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia delicada

O apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer foi submetido a uma cirurgia delicada neste sábado, 5. Leia mais detalhes

O apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer no pâncreas. De acordo com informações divulgadas pelo portal Leo Dias, o artista passou por uma cirurgia delicada neste sábado, 5, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos.

O marido da apresentadora Ana Hickmann passou mal há alguns dias devido a uma infecção causada por uma crise renal. Na ocasião, o chef precisou ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico de emergência, em razão do comprometimento dos rins. Durante a realização de exames mais detalhados, foi identificado um nódulo no pâncreas.

Por enquanto, Edu Guedes e Ana Hickmann não deram mais detalhes sobre o caso.

O relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana e Edu começaram a ser alvo de rumores de um possível romance no início de 2024, após serem vistos juntos em algumas viagens. Na época, ambos afirmavam que eram apenas amigos. No entanto, em março do mesmo ano, o casal assumiu publicamente o relacionamento.

Em vídeo compartilhado no YouTube, o casal recordou como se aproximou e que a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha. "Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo.

"Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Em junho de 2024, eles anunciaram o noivado. Já em maio deste ano, ela contou que eles já estavam casados. "Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, declarou ela.

Leia também: Edu Guedes ganha declaração de Ana Hickmann: 'Transformou minha vida'