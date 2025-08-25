CARAS Brasil
  Ana Hickmann e Edu Guedes chocam com detalhes de 2º casamento: 'Nossa realidade'
Festas / Uau!

Ana Hickmann e Edu Guedes chocam com detalhes de 2º casamento: 'Nossa realidade'

Em entrevista para a CARAS, Ana Hickmann e Edu Guedes chocam ao contarem que estão construindo salão e muito mais para 2ª festa de casamento; veja

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 12h09

Ana Hickmann e Edu Guedes falam sobre segundo casamento
Ana Hickmann e Edu Guedes falam sobre segundo casamento - Foto: Reprodução/CARAS

A segunda festa de casamento Ana Hickmann e Edu Guedes promete ser grandiosa. Após selar a união no civil, apenas com uma celebração intimista com a família, o casal está preparando um evento maior para receber os amigos. Para a CARAS, os apresentadores revelaram alguns detalhes.

Sem data ainda marcada, por dependerem da reforma que estão fazendo na fazenda do chef, os pombinhos contaram que a única preocupação é fazerem um casamento que é a cara deles. Além disso, eles não queriam nada montado, por isso, estão construindo um salão na propriedade do interior.

Construindo o salão na fazenda

Ao serem questionados sobre o evento, os famosos riram, por não saberem quando ainda ele ocorrerá. Edu Guedes então explicou que estão preparando algo muito especial e que pode durar alguns dias.

"A gente está fazendo tudo na nossa realidade, a gente viu que não queria receber as pessoas em algo montado, então a gente fez um salão real, que existe em casa, a gente tem lá mil metros na sala. A gente restaurou, já existia o espaço e aí a gente tirou todos os tijolos, que eram de 1820, refez tudo, a gente está fazendo algo que a gente acha que é sólido para receber as pessoas dessa forma", disse o noivo.

O cardápio e o vestido da noiva

Como na primeira festa, os noivos prometem que o segundo casamento será repleto de comidas gostosas e que o cardápio já foi feito por um amigo de Edu Guedes. Inclusive, o casal brincou que gostaria de fazer a degustação novamente.

"Rave gastronômica, a gente já fez a rave gastronômica no noivado para família, foram três dias", garantiram que os amigos também se deliciarão com evento.

Já o look de Ana Hickmann, ela compartilhou que não tem nada pronto, apenas o estilista foi escolhido. "O vestido ainda não existe nem desenho, eu já sei quem vai fazer, eu quero muito que o responsável seja o Vitor Zerbinato, que é um estilista, é um querido amigo, a minha história e do Vitor acaba se confundindo no mundo da Moda e eu quero que ele faça parte desse momento especial da minha vida", declarou.

Casamento dos sonhos

Já casados no civil, Ana Hickmann e Edu Guedes estão preparando com calma e muito amor o segundo casamento para receber os amigos. A apresentadora ainda revelou para a CARAS que se inspira em outros eventos e que prioriza não a grandiosidade, mas sim o simbolismo que o momento tenha para eles.

"Eu fico olhando o casamento de todo mundo, pegando referência aqui, outra referência lá, mas o que mais quero, não me importava o dia que ele acontecesse, mas que fosse do nosso jeito, casamento para gente e não para os outros, então isso que para mim é o mais importante. Não é sobre o tamanho, mas como será", falou a loira.

Ana Hickmann e Edu Guedes - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews
Ana Hickmann e Edu Guedes - Fotos: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Detalhes do noivado

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes deu detalhes sobre o noivado, realizado em Araras, no interior de São Paulo, para cerca de 50 convidados.

"Expectativa de um coração a mil. O noivado vai muito além da celebração. É um momento muito especial no qual eu a Ana vamos firmar nosso compromisso. Nosso amor nasceu de uma longa e sincera amizade, apoio e cumplicidade. Adianto que não faltará alegria e é claro boa comida e bebida"

Edu ainda falou sobre sua relação com Ana. "Nosso relacionamento tem leveza. Eu e a Ana trabalhamos muito e temos os dias bastante corridos. Nosso relacionamento nos traz o oposto", afirmou.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

ana hickmannEdu Guedescasamento Ana Hickmanncasamento edu guedes
Edu Guedes Edu Guedes  Ana Hickmann Ana Hickmann   

