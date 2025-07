Preta Gil compartilha momento especial durante tratamento contra o câncer nos EUA

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer, usou as redes sociai para compartilhar um momento de descontração

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino, usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar um momento especial. Em uma publicação nos stories, ela mostrou que estava na companhia de amigos que viajaram do Brasil especialmente para visitá-la.

Nas imagens, a filha do cantor Gilberto Gi aparece sorridente ao lado de Gominho, Malu Barbosa e Ju de Paula. Em um story, ela escreveu: “Meus fieis amarados”. Já em um vídeo compartilhado, ela mostrou que o amigo Duh Marinho também está por lá. “Quem veio do Brasil só para me ver?”, falou.

Stories de Preta Gil no Instagram

Quais são próximos passos do tratamento de Preta Gil?

Recentemente, a empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil falou sobre a saúde de sua enteada, a cantora Preta Gil. Em entrevista ao gshow, ela comentou sobre os próximos passos do trtamento no exterior e contou que um novo planejamento será feito após os resultados dos exames.

"Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo", ela contou. E completou: "E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento".

Quando Preta Gil embarcou para os Estados Unidos?

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos no dia 12 de maio, acompanhada por amigos. Dois dias depois, em 14 de maio, ela foi atendida no Virginia Cancer Institute, em Washington, por um especialista no tipo de tumor que enfrenta. Já em 10 de junho, a cantora deu início a uma nova fase do ttratamento experimental contra o câncer.

