Preta Gil desabafa sobre tratamento contra o câncer e médico explica: 'Ajuda'

Preta Gil está nos Estados Unidos e se prepara para uma nova etapa em seu tratamento. A cantora desabafou sobre saúde mental

Preta Gil (50) desembarcou em Washington, capital dos Estados Unidos, na última segunda-feira, 2, para seu tratamento contra o câncer. A cantora já desabafou sobre o diagnóstico e também falou da saúde mental em meio ao combate a doença. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista.

A filha de Gilberto Gil (82) viajou ainda em maio para realizar um tratamento experimental em busca da cura da doença. No mês passado, em entrevista à 'Revista Ela', Preta Gil comentou sobre sua fé e ressaltou que foi salva pelo amor de familiares e amigos, que sempre estiveram ao seu lado desde o início de tudo. "Em muitas horas, pensei: ‘Não vou aguentar...’. Achei que não fosse suportar tanta dor. Dor física, dor na alma, dor no coração ", declarou ela.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, é muito importante os pacientes oncológicos cuidarem da saúde mental durante o tratamento.

"É tão fundamental quanto a parte clínica. Estudos mostram que pacientes com suporte emocional adequado, seja através de terapia, espiritualidade, ou relações afetivas fortalecidas, lidam melhor com os efeitos colaterais, têm maior adesão ao tratamento e até uma melhor evolução clínica em muitos casos", explica.

Saúde mental e diagnóstico de câncer

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) , o Brasil é o país da América Latina com o maior índice de pessoas com ansiedade: cerca de 19 milhões de brasileiros sofrem com a condição. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica entre 30% a 50% dos pacientes oncológicos desenvolvem algum distúrbio psiquiátrico, como um quadro depressivo.

No ano passado, Preta Gil anunciou o retorno do câncer e desabafou nas redes sociais: "Eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte, quero muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias". O Dr. Jorge Abissamra explica ao falar da saúde mental dos pacientes oncológicos.

"Cuidar da mente, permitir-se sentir medo, buscar apoio e manter o coração cheio de amor não é apenas importante, é terapêutico. E a Preta, ao verbalizar isso, também ajuda a quebrar o tabu que muitos ainda têm de falar sobre a dimensão emocional do câncer", finaliza o oncologista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA PRETA GIL NAS REDES SOCIAIS: