Preta Gil atualiza nova etapa do tratamento experimental nos Estados Unidos

A cantora Preta Gil aparece durante uma sessão de terapia nesta quarta-feira, 18; nova fase do tratamento oncológico começou no dia 10 de junho

Nesta quarta-feira, 18, a cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto inédita sua durante a nova etapa do tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos, que começou no dia 10 de junho . Isso porque ela apareceu sentada em uma cadeira hospitalar na sessão de terapia.

"Mais uma dose, é claro que eu estou afim", escreveu na imagem, em referência ao cantor Cazuza na música Por Que a Gente É Assim?, que apareceu como trilha sonora.

Confira, abaixo, o registro:

Preta Gil durante sessão de nova etapa do tratamento experimental nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Instagram

No dia 2 de junho, Preta Gil surgiu a caminho de Washington, capital dos Estados Unidos, para uma nova avaliação médica. Isso porque a artista está no país desde o dia 12 de maio para passar por um tratamento experimental do câncer no intestino após esgotar as possibilidades no Brasil. Ela foi diagnosticada com o tumor em janeiro de 2023.

Preta participará de protocolos clínicos no país norte-americano especializados em terapias novas que estão em fase de testes. Preta foi avaliada por centros como o Virginia Cancer Institute, em Washington, e o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York.

Preta Gil faz declaração emocionante à irmã em meio ao tratamento nos EUA

Na tarde desta segunda-feira, 16, Preta Gil publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, duas fotos tiradas durante o seu tratamento experimental contra um câncer no intestino nos Estados Unidos. Nas imagens, a artista apareceu ao lado da irmã, Maria Gil, e da amiga, Ju de Paulla, que a acompanham durante o novo protocolo no país.

Na ocasião, inclusive, Preta ressaltou a importância da irmã neste momento delicado: "Minha irmã amada Maria Gil, essa cuida mesmo!! Obrigada por estar aqui comigo!!", escreveu na imagem em que apareceu ao lado dela. Veja!

