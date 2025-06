Preta Gil agradece cuidados de Flora em sua batalha contra o câncer: 'Alicerce'

Em homenagem, Preta Gil agradeceu todo apoio e carinho que recebe da madrasta, Flora Gil, desde que iniciou o tratamento contra o câncer

Dia especial na família de Preta Gil! A cantora usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem à madrasta, Flora Gil, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 2.

Em seu perfil oficial, a famosa abriu um álbum de fotos e vídeos ao lado da esposa de Gilberto Gil, incluindo registros em família e celebrações. Em meio aos cliques, Preta também mostrou momentos em que Flora aparece ao seu lado durante uma de suas internações no hospital.

Além de parabenizá-la por mais um aniversário, Preta Gil aproveitou para agradecer todo apoio e carinho que recebe da madrasta em sua batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em 2023, a herdeira de Gilberto Gil retomou o tratamento no ano passado.

"Hoje é aniversário dela, Flora Gil, a regente da nossa família! Ô sorte! A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem. Sempre juntas aprendendo, vibrando, sorrindo e tudo que essa vida nos permitir", iniciou a cantora na legenda.

" Agradeço demais por cuidar de todos nós, em especial de mim, nesse momento tão difícil que estou passando. Você é alicerce, força e se faz presente incondicionalmente. Te desejo só coisas lindas, minha Mamis. Te amo muito. Feliz Aniversário!", completou a famosa.

Vale lembrar que Preta Gil está em Nova York, nos Estados Unidos, para realizar um tratamento experimental em busca da cura da doença. Recentemente, Francisco Gil, filho da cantora, desembarcou no local para acompanhá-la durante a nova etapa.

Preta Gil recebe nova homenagem do pai, Gilberto Gil, em show

Na noite do último sábado, 31, a cantora Preta Gil recebeu uma nova homenagem do pai, Gilberto Gil, durante o seu show. O veterano da música popular brasileira tem demonstrado o afeto à filha nas apresentações de sua turnê Tempo Rei pelo Brasil.

Isso porque Preta está tratando um câncer no intestino em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Inclusive, o momento foi registrado pela atriz Carolina Dieckmann, que estava presente no show. Ao compartilhar o vídeo, a intérprete de Leila no remake de Vale Tudo escreveu: "Eu te amo tanto. Você está em tudo e sempre no meu coração", disse; confira detalhes!

