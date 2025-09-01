CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Poliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo
Atualidades / GENTE!

Poliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, protagonizou um momento descontraído nos bastidores da  Festa do Peão de Barretos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 01/09/2025, às 11h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Poliana Rocha e Leonardo
Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, protagonizou um momento descontraído nos bastidores da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 29. Ela, que acompanhou os shows do filho, Zé Felipe, e do marido, foi surpreendida por uma fã, Jaque Santos, que se aproximou para conversar.

Em tom bem-humorado, Jaque Santos disse: “Você tem todos os pré-requisitos”. Poliana respondeu com modéstia: “Ah, imagina”. A fã completou: “Pra ser o amor da minha vida”, fazendo a empresária dar risada.“Ai, coisa boa, fico feliz, viu?”, agradeceu.

Na sequência, Jaque contou que havia acabado de usar uma cantada em Leonardo e pediu que Poliana Rocha não ficasse chateada. Com naturalidade, ela respondeu: “Imagina, tudo de bom pra você”. Nos comentários, fãs elogiaram a postura de Poliana.

"Não tinha como o Zé não ser tão gente boa, o pai um poço de simpatia e humildade e a mãe esbanja simpatia. Família linda", disse uma. "A Poli é um amor!!! Por isso o Zé é tão legal, doce, adora abraços, puxou a mãe. E herdou a beleza também", comentou outra. Veja:

@jaquesantosoficiall Lindona 😂 #vaiprofycaramba#cantadas#fypシ゚♬ som original - Jaque Santos

Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, chamou atenção ao revelar uma atitude inusitada nos bastidores do show do filho na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Na madrugada deste sábado, 30, ela acompanhou a apresentação do alto do palco e rezou enquanto ele cantava.

Em uma imagem nas redes sociais, Poliana apareceu com as mãos em posição de oração enquanto orava pelo sucesso do herdeiro do herdeiro no palco. O momento foi flagrado por uma pessoa que estava com ela e foi compartilhado na internet.

“No meio do show, uma mãe orando e agradecendo a Deus”, disse ela na legenda.

O look de Poliana Rocha

Para prestigiar a Festa de Barretos, Poliana Rocha apostou em um look preto nada básico, com direito a muito estilo e sensualidade. Ela surgiu com uma calça de couro justíssima, corselet acinturado com recortes estratégicos e completou a produção com uma jaqueta de couro estilosa.

Leia também: Poliana Rocha reage ao ver fotos de Virginia Fonseca em Barretos

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

leonardoPoliana Rocha
Poliana Rocha Poliana Rocha  

Leia também

Luto!

Samara Mapoua e Pedro Henrique - Foto: Reprodução / Instagram

Sogra de Samara Mapoua conta que filho 'previu' a própria morte: 'Ele avisou'

Uau!

Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de Solange - Reprodução/Instagram

Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo

Adaptação

Ticiane Pinheiro diz por que está carregando sua cachorrinha para todos os lados - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho

Família

Alessandro Jodar e a esposa - Foto: Reprodução/Instagram

Apresentador da Globo, Alessandro Jodar anuncia que vai ser pai após previsão de Ana Maria Braga

Fofura!

Claudia Raia encanta ao mostrar os filhos - Reprodução/Instagram

Claudia Raia encanta ao mostrar interação do filho mais velho com o caçula

Vida amorosa

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa abre o coração sobre sua vida amorosa: 'Entendendo...'

Últimas notícias

NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Bruninho posta foto com a nova namoradaBruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é
Charlotte Church e Agnaldo Rayol no programa Domingão do FaustãoTerra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’
Maíra Cardi exibe barrigão na GréciaGrávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia
Poliana Rocha e LeonardoPoliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo
Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de SolangeAlice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo
Confira as previsões para os signos em setembroSetembro traz reviravoltas e revelações profundas; veja previsão de cada signo
Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos FamososCátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'
Ticiane Pinheiro diz por que está carregando sua cachorrinha para todos os ladosTiciane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho
Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade