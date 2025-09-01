Poliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, protagonizou um momento descontraído nos bastidores da Festa do Peão de Barretos

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, protagonizou um momento descontraído nos bastidores da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 29. Ela, que acompanhou os shows do filho, Zé Felipe, e do marido, foi surpreendida por uma fã, Jaque Santos, que se aproximou para conversar.

Em tom bem-humorado, Jaque Santos disse: “Você tem todos os pré-requisitos”. Poliana respondeu com modéstia: “Ah, imagina”. A fã completou: “Pra ser o amor da minha vida”, fazendo a empresária dar risada.“Ai, coisa boa, fico feliz, viu?”, agradeceu.

Na sequência, Jaque contou que havia acabado de usar uma cantada em Leonardo e pediu que Poliana Rocha não ficasse chateada. Com naturalidade, ela respondeu: “Imagina, tudo de bom pra você”. Nos comentários, fãs elogiaram a postura de Poliana.

"Não tinha como o Zé não ser tão gente boa, o pai um poço de simpatia e humildade e a mãe esbanja simpatia. Família linda", disse uma. "A Poli é um amor!!! Por isso o Zé é tão legal, doce, adora abraços, puxou a mãe. E herdou a beleza também", comentou outra. Veja:

Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, chamou atenção ao revelar uma atitude inusitada nos bastidores do show do filho na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Na madrugada deste sábado, 30, ela acompanhou a apresentação do alto do palco e rezou enquanto ele cantava.

Em uma imagem nas redes sociais, Poliana apareceu com as mãos em posição de oração enquanto orava pelo sucesso do herdeiro do herdeiro no palco. O momento foi flagrado por uma pessoa que estava com ela e foi compartilhado na internet.

“No meio do show, uma mãe orando e agradecendo a Deus”, disse ela na legenda.

O look de Poliana Rocha

Para prestigiar a Festa de Barretos, Poliana Rocha apostou em um look preto nada básico, com direito a muito estilo e sensualidade. Ela surgiu com uma calça de couro justíssima, corselet acinturado com recortes estratégicos e completou a produção com uma jaqueta de couro estilosa.

