  2. Poliana Rocha reage ao ver fotos de Virginia Fonseca em Barretos
Atualidades / Redes sociais

Poliana Rocha reage ao ver fotos de Virginia Fonseca em Barretos

A empresária Poliana Rocha reagiu ao ver as novas fotos compartilhadas por Virginia Fonseca em sua rede social. Veja o que ela disse!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 24/08/2025, às 07h48

Poliana Rocha e Virginia Fonseca
Poliana Rocha e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que aproveitou a noite de sexta-feira, 22, na  Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, e compartilhou registros de seu look. Nos comentários, sua ex-sogra, a empresária Poliana Rocha, fez questão de deixar uma mensagem.

Nas imagens, a Rainha de Bateria da Grande Rio mostrou que escolheu um look de couro que deixou sua barriga à mostra para curtir a noite. “Primeira vez em Barretos e sem comentários para esse evento. Voltarei mais vezes!”, escreveu Virginia na legenda. 

Nos comentários, Poliana Rocha adicionou um emoju de carinha apaixonada, demonstrando estar encantada pelas fotos da mãe de seus netos. E outros fãs também reagiram as fotos. "Credo, você não cansa? De ser linda assim", brincou uma. "Eu fico impressionada com a beleza dessa mulher", disse outro. "Tão bom ver você aproveitando momentos incríveis", falou uma terceira pessoa.

Comentário de Poliana Rocha em post de Virginia no Instagram
Comentário de Poliana Rocha em post de Virginia no Instagram

Virginia e Ana Castela dividiram camarote em Barretos

A influenciadora digital Virginia Fonseca curtiu a noite desta sexta-feira, 22, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. E a noite lhe reservou uma coicidência:  estar no mesmo camarote que a cantora  Ana Castela. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a Boiadeira estaria vivendo um suposto affair com o cantor Zé Felipeex da influenciadora.

Em entrevista ao portal GShow, Virginia falou sobre o evento: "Estou curtindo Barretos pela primeira vez. Está uma energia maravilhosa. Estou gostando, acabei de chegar, mas já estou gostando. Tem que sair um pouco de casa, vê se conheço pessoas", brincou.

Já Ana Castela escolheu um look com jeans e blusa transparente, posou para fotos e cumprimentou fãs e amigos no local. A cantora retorna à Festa do Peão neste sábado, 23, para se apresentar e, no dia 28, volta ao palco de Barretos para a gravação de seu DVD.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

