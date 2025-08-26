Poliana Rocha chama atenção com recado: 'Vamos normalizar'

A influenciadora digital Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um recado que propõe mudanças; confira!

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para deixar um recado aos seus seguidores. Através dos Stories, a mulher do cantor sertanejo Leonardo compartilhou um post que ressalta a importância de falar bem e enaltercer outras pessoas e suas conquistas sem que haja segundas intenções.

"Vamos normalizar o falar bem dos outros, enaltecer os projetos de amigos e desconhecidos. Nem todo mundo que elogia quer puxar o saco e fazer média. Há quem elogie por saber a importância que o incentivo tem na autoestima e na produtividade de uma pessoa!", dizia o post. Na legenda, a influenciadora digital completou: "Nobreza."

Vale lembrar que Poliana tem o costume de sempre dividir dicas com seus seguidores. Recentemente, ela fez uma reflexão sobre ignorar algumas coisas para viver em paz. A influenciadora digital repostou a frase em meio aos boatos envolvendo o filho Zé Felipe.

Após o cantor se separar de Virginia Fonseca, com quem tem três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ele tem sido alvo de algumas fofocas como sobre quem ele teria ficado e até de ter um affair com a cantora Ana Castela. A mulher de Leonardo então publicou o texto que dizia sobre inventarem histórias. "Diquinha da noite: É preciso ignorar muita coisa para viver em paz. É aquilo né, vão falar, vão pensar, vão julgar, vão dar palpite, vão até inventar história, mas quem vive mesmo sou eu", publicou a famosa.

Confira:

Poliana Rocha manda recado - Foto: Instagram

Poliana Rocha revela sintoma que a impediu de treinar

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais nesta última sexta-feira, 22, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em vídeo publicado nos stories, ela explicou que decidiu cancelar o treino e respeitar seu corpo após acordar se sentindo cansada.

"Hoje eu escolhi respeitar meu corpo e minha mente: pausar também é um ato de cuidado!!!", escreveu a empresária na legenda do vídeo. E desabafou: "Hoje eu não consegui treinar. Estou falando isso aqui porque acho muito importante respeitar os limites do corpo da gente, isso é um autocuidado também. Treinei a semana inteira e falei que hoje iria treinar para completar cinco dias, mas acordei cansada", iniciou Poliana.

Em seguida, falou sobre os prováveis motivos de seu cansaço. "Não sei se é a menopausa que é muito desafiadora e dá uns sintomas assim mesmo, ou se não tive um sono reparador essa noite, ou porque meu corpo estava cansado da semana mesmo. Acordei realmente cansada e me permiti tirar essa manhã para ficar mais tranquila", contou ela, que ressaltou a importância de respeitar o corpo.

