Poliana Rocha revela sintoma que a impediu de treinar: 'Não consegui'

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em vídeo publicado nos stories, ela explicou que decidiu cancelar o treino e respeitar seu corpo após acordar se sentindo cansada.

"Hoje eu escolhi respeitar meu corpo e minha mente: pausar também é um ato de cuidado!!!", escreveu a empresária na legenda do vídeo. E desabafou: " Hoje eu não consegui treinar. Estou falando isso aqui porque acho muito importante respeitar os limites do corpo da gente, isso é um autocuidado também. Treinei a semana inteira e falei que hoje iria treinar para completar cinco dias, mas acordei cansada", iniciou Poliana.

Em seguida, falou sobre os prováveis motivos de seu cansaço. "Não sei se é a menopausa que é muito desafiadora e dá uns sintomas assim mesmo, ou se não tive um sono reparador essa noite, ou porque meu corpo estava cansado da semana mesmo. Acordei realmente cansada e me permiti tirar essa manhã para ficar mais tranquila", contou ela, que ressaltou a importância de respeitar o corpo.

Poliana Rocha revela diagnóstico após acordar com inchaço

Na semana passada, Poliana acordou com o olho inchado e logo explicou para seus seguidores o que tinha acontecido. A influenciadora digital contou que, no dia anterior, usou um lápis e, após o testar o produto, acabou sentindo bastante coceira.

Ao acordar, a mãe de Zé Felipe percebeu que seus olhos estavam inchados, avermelhados e bastante irritados. Preocupada, ela correu ao médico e já teve o diagnóstico confirmado. Poliana Rocha contou que, após exames, a doutora identificou tratar-se de conjuntivite química.

"Não é contagiosa, conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes!", explicou a famosa.

Vale lembrar que, no fim do ano passado, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.

Tratamento para enxaqueca

Ainda em agosto, Poliana Rocha compartilhou em seu perfil nas redes sociais que realizou mais um ciclo do tratamento 360º para enxaqueca em uma clínica de São Paulo. A influenciadora digital iniciou o procedimento neste ano com a neurologista Thaís Villa, especialista no diagnóstico e tratamento da doença. Poliana revelou que foi motivada a começar o tratamento por Virginia Fonseca, ex-esposa de seu filho, o cantor Zé Felipe.

Como parte do tratamento, Poliana também consultou com a nutricionista Andreia Oliveira. O acompanhamento é fundamental principalmente para orientar o paciente sobre a importância de "retirar" alimentos estimulantes da rotina, que estimulam ainda mais o cérebro hiperexcitado característico da pessoa com enxaqueca.

Para a manutenção do controle de crises, Poliana fez aplicações de toxina botulínica e de injeção do medicamento Ajovy, que é específico para o tratamento da enxaqueca com função de prevenir que as crises aconteçam e melhorar os sintomas globais da doença, com melhoria também dos sintomas relacionados ao sono, ao humor e à performance cognitiva.

A influenciadora digital mostrou nos Stories o momento em que a injeção estava sendo aplicada. Ela aparece deitada, enquanto o médico realizava o procedimento. "Parte do tratamento", escreveu na legenda. Veja como foi!

