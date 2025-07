Pedro Scooby revela que a esposa o ajudou financeiramente: 'Me bancou'

O surfista Pedro Scooby falou sobre a parceria de Cintia Dicker ao recordar período em que a esposa se dispôs a ajudá-lo financeiramente

O surfista Pedro Scooby abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, Cintia Dicker. Juntos desde 2019, o atleta e a modelo oficializaram a união no ano seguinte, em uma cerimônia discreta realizada em Portugal.

Em participação no videocast 'Alt Tabet', do UOL, Scooby contou que a companheira o ajudou financeiramente no início da relação. O ex-participante do BBB 22, da TV Globo, revelou que passou por uma situação delicada durante a pandemia de Covid-19 e Cintia se dispôs a auxiliá-lo durante o período difícil.

"Quando a gente começou a namorar [em 2020], logo depois veio a pandemia, e como ela ganhava em dólar, doía bem menos no bolso dela na pandemia do que em mim, e ela foi a pessoa mais parceira do mundo. Ela falou: 'cara, relaxa, eu ganho em dólar'... Nos meses em que eu estava fazendo conta pra caramba, e ela me bancou ", relatou o famoso.

"E ela é muito parceira até hoje. Tiveram momentos em que eu precisava cumprir compromissos com as crianças e ela ajudou. Tive um problema há um tempo que eu não tinha como resolver rápido, ela veio pra mim e falou: 'eu pago, tudo certo, você é meu marido, o que é meu é seu'. Ela não duvida de mim. Ela é incrível", completou Pedro Scooby.

O surfista e a modelo são pais da pequena Aurora, de 2 anos. Além da bebê, Scooby também é pai de mais três crianças: Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9, frutos do antigo casamento com a atriz Luana Piovani.

Como é a relação de Pedro Scooby com Luana Piovani?

Durante a entrevista ao videocast 'Alt Tabet', Pedro Scooby também falou sobre sua atual relação com a ex-esposa, Luana Piovani. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e anunciaram publicamente a separação em 2019.

Segundo Scooby, atualmente, ele e Luana se dão bem. A convivência entre os dois, no entanto, nem sempre foi boa. Há alguns anos, já depois do divórcio, o surfista e a atriz travaram batalhas judiciais e chegaram a se alfinetar nas redes sociais.

Sincero, o atleta disse acreditar que a criação dos filhos possa ter sido o grande motivo dos conflitos entre os dois; confira mais detalhes!

