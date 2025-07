Pedro Scooby curte companhia dos filhos em viagem à Bahia: 'Paraíso'

Família reunida! De férias, o surfista Pedro Scooby abriu um álbum de fotos de momentos especiais ao lado dos filhos na Bahia; veja

Pedro Scooby está aproveitando as férias de julho em ótimas companhias! Nos últimos dias, o surfista desembarcou na Bahia ao lado dos quatro filhos, Dom, Bem, Liz e Aurora, e da atual esposa, a modelo Cintia Dicker, para curtir alguns dias em família.

Por meio das redes sociais, Scooby tem compartilhado com os seguidores alguns momentos especiais de sua passagem pelo local paradisíaco. No domingo, 27, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, abriu um álbum de fotos na Península Do Maraú e exibiu os cliques de um passeio inesquecível realizado com os herdeiros

" Sigo no paraíso. Vivendo esse sonho ", escreveu o surfista na legenda da publicação. A esposa do famoso, que também está aproveitando cada segundo da viagem em família, ainda deixou uma mensagem carinhosa nos comentários: " Vivendo nosso sonho! Te amo ", declarou Cintia Dicker.

A postagem de Pedro Scooby também recebeu diversos recados especiais de amigos e seguidores do surfista: "Que vibe boa essas fotos mano", disse Eliezer, ex-colega de reality show do artista. "Lindos", escreveu Gabriel Medina. "Aproveitem, Deus proteja você e sua família. Seus filhos são lindos", se encantou uma internauta. "Que fotos lindas, senti a luz e o amor daqui", comentou outra.

Vale lembrar que Dom, de 13 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 9, são filhos de Pedro Scooby com a atriz Luana Piovani. Já a caçula Aurora, de 2 anos, é fruto do atual casamento do surfista com Cintia Dicker.

Confira as fotos da viagem de Pedro Scooby em família:

Pedro Scooby reflete sobre criação dos filhos

Recentemente, Pedro Scooby afirmou que, apesar de ter uma postura tranquila como pai, sabe impor regras quando necessário, garantindo o respeito dos filhos. Pai de quatro crianças, ele também comentou sobre a separação da atriz Luana Piovani, mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos, e do primogênito Dom, de 13.

"Eu sou novo, tenho esse lance de ser surfista, um jeito bem jovem de falar, de pensar, de ser tranquilo... Dizem que eu tenho cara de ser um pai de boa, que deixa tudo. Pelo contrário. Meus filhos me respeitam muito", começou Scooby em entrevista ao Sem Censura, no Canal Brasil; confira mais detalhes!

