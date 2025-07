Pedro Scooby sobre conflitos com Luana Piovani: 'Nunca vou ser o que ela quer'

O surfista Pedro Scooby falou sobre a atual relação com a ex-esposa, Luana Piovani, e relembrou o período em que possuíam conflitos

O surfista Pedro Scooby abriu o coração ao falar sobre a relação com a ex-esposa, Luana Piovani. Separados desde 2019, os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais de três crianças: Dom, Bem e Liz.

Em entrevista ao videocast 'Alt Tabet', do UOL, Scooby contou que, atualmente, ele e Luana se dão bem. A convivência entre os dois, no entanto, nem sempre foi boa. Há alguns anos, já depois do divórcio, o surfista e a atriz travaram batalhas judiciais e chegaram a se alfinetar nas redes sociais.

Segundo Pedro Scooby, a criação dos filhos pode ter sido o grande motivo dos conflitos entre eles. " Eu nunca vou ser exatamente o que ela quer, porque esse é o grande problema [dela comigo], que não é o meu com ela. Acho que o que a gente passou foi reflexo do que as pessoas passam em casa quando se separam", iniciou o ex-participante do BBB 22, da TV Globo.

"Porque às vezes uma parte quer uma criação de um jeito, a outra quer do outro, nunca vai ser 100%. Mas acho que se comunicar é o grande lance da criação de filhos com pais separados, tentar mostrar de uma forma mais de boa que por esse caminho será o melhor para as crianças. Então hoje a gente tem uma relação bem de boa", completou o famoso.

Em seguida, Pedro Scooby ressaltou que sua relação de amizade com Luana Piovani após o divórcio está em processo de evolução. "Pode ter alguns escorregas de ambas as partes, o que é normal. [Mas aprendemos] que na criação de filhos de pais separados os dois têm que ceder um pouco, e é isso. Eu amo meus filhos e sei que quando os pais brigam isso reflete nas vidas das crianças, e o melhor do mundo para os nossos filhos é a gente ter uma boa relação ", concluiu ele.

Por que Luana Piovani e Pedro Scooby terminaram?

Em 2024, o antigo relacionamento entre Luana Piovani e Pedro Scooby ficou entre os assuntos mais comentados da web após internautas resgatarem uma declaração da atriz sobre o fim da união entre eles. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2019.

O comentário de Luana esclarecendo o verdadeiro motivo da separação aconteceu durante a série documental do surfista 'A Vida É Irada, Vamos Curtir!', produzida pela Globoplay em 2022. Na obra, a famosa abriu o jogo e revelou que decidiu terminar a relação após Pedro cometer um erro envolvendo a residência onde moravam; confira mais detalhes!

