Pedro Scooby recria foto especial com os quatro filhos durante viagem

Eles cresceram! De férias na Bahia, o surfista Pedro Scooby recriou uma foto de dois ano atrás com os quatro filhos; confira

Pedro Scooby está aproveitando as férias em ótimas companhias! O surfista desembarcou na Bahia ao lado dos quatro filhos e da atual esposa, a modelo Cintia Dicker, e tem curtido cada segundo da viagem especial em família.

Deixando o momento ainda mais inesquecível, Scooby decidiu recriar uma foto antiga de dois anos atrás com os herdeiros. Em suas redes sociais, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, compartilhou os registros mostrando o quanto eles cresceram.

" Duas fotos separadas por dois anos!! Mas dessa vez estamos mais um ano nesse paraíso sendo muito felizes! Obrigado Bahia! Como dizem meus filhos: A melhor viagem da vida! Mesmo depois deles terem rodado grande parte do mundo! ", escreveu o famoso na legenda da postagem.

Nas imagens, Pedro Scooby aparece com a pequena Aurora, de 2 anos, no colo, enquanto Dom, de 13, e os gêmeos Bem e Liz, de 9, posam ao seu lado. Vale lembrar que a caçula é fruto de sua atual união com Cintia Dicker.

Os três herdeiros mais velhos são filhos do surfista com a atriz Luana Piovani. Dom, o primogênito do ex-casal, reside com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro desde 2024. Os gêmeos seguem morando com a mãe em Portugal e costumam passar temporadas no Brasil com Scooby, como as férias escolares.

Confira foto atual e antiga de Pedro Scooby com os filhos:

Pedro Scooby recria foto antiga com os quatro filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby reflete sobre criação dos filhos

Recentemente, Pedro Scooby afirmou que, apesar de ter uma postura tranquila como pai, sabe impor regras quando necessário, garantindo o respeito dos filhos. Pai de quatro crianças, ele também comentou sobre a separação da atriz Luana Piovani, mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos, e do primogênito Dom, de 13.

"Eu sou novo, tenho esse lance de ser surfista, um jeito bem jovem de falar, de pensar, de ser tranquilo... Dizem que eu tenho cara de ser um pai de boa, que deixa tudo. Pelo contrário. Meus filhos me respeitam muito", começou Scooby em entrevista ao Sem Censura, no Canal Brasil; confira mais detalhes!

