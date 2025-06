Luana Piovani comenta relação com o filho mais velho: 'Não me respeitava'

A atriz Luana Piovani falou sobre a 'rebeldia' do filho mais velho, Dom, e a decisão do menino em morar com o pai, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani abriu o coração ao falar sobre a maternidade. Mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9, frutos de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby, a artista contou que sua relação com o primogênito do ex-casal não era um mar de rosas.

Em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', da TV Globo, Luana disse acreditar que a rebeldia do filho era motivada pelo desejo de morar com o pai no Brasil. Até então, Dom residia com a atriz em Portugal junto com os dois irmãos.

O menino se mudou para o Rio de Janeiro em 2024 e passou a morar junto com Scooby, a madrasta Cintia Dicker, e a irmã caçula, Aurora. " O meu filho não me respeitava, não respeitava minhas ordens. Ele me peitava. Eu não aceito ser maltratada por ninguém. Namorado, patrão, pai, mãe, irmão… nem filho! ", declarou Luana.

Apesar de não ter concordado muito com a decisão do herdeiro no início, a loira afirmou que o primogênito do ex-casal está sendo bem cuidado. "E foi a melhor coisa que eu já fiz [deixá-lo morar com o pai]. Meu filho está bem, feliz. O meu ex-marido se tornou um pai melhor pois está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente ", disse a atriz.

"Eu sangro todo dia por isso. Eu não estava preparada para ver meu filho sair debaixo da minha asa com 12 anos. Mas o que eu faço? Lambo minha ferida", completou Luana Piovani. A atriz e Pedro Scooby se separaram em 2019.

Luana Piovani sobre seu filho mais velho (que decidiu ir morar com o pai), e a relação com o Pedro Scooby: "meu filho mais velho não me respeitava, então falei 'vai' [..] o meu ex marido é um pai melhor, porque está mais responsável e dando conta de tudo"#fantásticopic.twitter.com/OqlbMcLpk3 — Tiago Pereira (@Tiagupereira) June 30, 2025

Luana Piovani se intitula 'mãe de férias'

Recentemente, Luana Piovani revelou como tem se sentido desde que o primogênito, Dom, de 13 anos, passou a morar com o pai, o surfista Pedro Scooby. Em entrevista à revista 'EntreRios', a atriz contou que se descreve como 'mãe de férias', uma vez que agora possui menos responsabilidades com o menino.

"O meu filho ficou pré-adolescente aqui, na minha casa. Foi muito difícil, especialmente, porque ele, como quase todo filho e quase toda criança, sabia exatamente o que fazer para conseguir o que ele queria. Filhos são bastante manipuladores", declarou a famosa.

"Ele só passou dois anos da pré-adolescência aqui e foi para o Brasil. Então, está passando a adolescência agora com o pai dele. Eu sou mãe de férias, então tenho pouco problema. Chego só para comer 'hot dog' e tomar uma cerveja gelada no aniversário", completou Luana Piovani.

