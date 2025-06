Luana Piovani elogia postura de Pedro Scooby em criação do filho: 'Se tornou'

A atriz Luana Piovani descreveu Pedro Scooby como 'pai responsável' após o filho mais velho do ex-casal se mudar para a casa do surfista

A atriz Luana Piovani abriu o jogo ao falar sobre a maternidade e a relação com o filho mais velho, Dom, de 13 anos. O menino, fruto de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby, decidiu deixar Portugal, onde residia com a mãe, para morar com o pai no Rio de Janeiro.

Em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', Luana elogiou Scooby perante a criação do primogênito do ex-casal. De acordo com a atriz, que não hesita em alfinetá-lo quando tem motivos, o surfista tem surpreendido positivamente com sua postura.

" Foi a melhor coisa que eu já fiz [deixá-lo ir morar com o pai]. Meu filho está bem, feliz. O meu ex-marido se tornou um pai melhor pois está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente ", declarou ela.

A loira, que no início se mostrou contra a decisão de Dom em morar com o pai, explicou que ainda está aprendendo a lidar com a ausência diária do herdeiro. " Eu sangro todo dia por isso. Eu não estava preparada para ver meu filho sair debaixo da minha asa com 12 anos. Mas o que eu faço? Lambo minha ferida ", disse Luana Piovani.

A relação de Luana Piovani com o filho mais velho

Ainda em participação no 'Fantástico', Luana Piovani revelou que sua relação com Dom antes do menino se mudar para o Brasil não era um mar de rosas. A atriz ainda disse acreditar que a rebeldia do filho era motivada pelo desejo de morar com o pai.

O menino se mudou para o Rio de Janeiro em 2024 e passou a morar junto com Scooby, a madrasta Cintia Dicker, e a irmã caçula, Aurora. " O meu filho não me respeitava, não respeitava minhas ordens. Ele me peitava. Eu não aceito ser maltratada por ninguém. Namorado, patrão, pai, mãe, irmão… nem filho! ", relatou a famosa.

Além de Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais dos gêmeos Liz e Bem, de 9 anos. A união dos dois chegou ao fim em 2019 e, apesar da existência de alguns conflitos, a atriz e o surfista possuem uma boa relação atualmente.

