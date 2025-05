Pedro Scooby reflete sobre a criação dos filhos: ‘Me respeitam muito’

O surfista Pedro Scooby conta que, apesar de seu jeito tranquilo como pai, sabe impor limites quando é preciso; saiba detalhes!

O surfista profissional Pedro Scooby, de 36 anos, afirmou que, apesar de ter uma postura tranquila como pai, sabe impor regras quando necessário, garantindo o respeito dos filhos. Pai de quatro crianças, ele também comentou sobre a separação da atriz Luana Piovani, mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos e do primogênito Dom, de 12.

"Eu sou novo, tenho esse lance de ser surfista, um jeito bem jovem de falar, de pensar, de ser tranquilo... Dizem que eu tenho cara de ser um pai de boa, que deixa tudo. Pelo contrário. Meus filhos me respeitam muito" , começou Scooby em entrevista ao Sem Censura, no Canal Brasil.

"[Sou firme] ao ponto de todo mundo que convive comigo já ter presenciado meus filhos estarem em outro lugar e as pessoas me ligarem: 'Fala com seu filho'. Quando eu atendo, eles me respeitam muito, todos eles. Só a novinha de 2 anos não tá respeitando tanto ", completou o ex-BBB. Ele é pai de Aurora, de 2 anos, fruto do casamento com a modelo Cintia Dicker.

O surfista também admitiu que tem mais dificuldade em ser firme com a filha Liz e Aurora, e que essa postura já foi percebida pelos filhos. "Eu tenho dificuldade pra ser mais firme com a Liz. Os meninos me cobram: 'Nossa, por que você não fala do jeito que fala com a gente com a Liz? Por que não deixa ela de castigo?'. Eu falo: 'Liz, papai tá aqui'. Pros meninos, é mais 'garotão'. 'Pô, meu, falei pra não fazer isso'. Mas todos me respeitam muito. Desde muito novos, fui criando isso com eles".

Confira o que Pedro Scooby fala sobre a criação de seus filhos:

Separação entre Luana Piovani e Pedro Scooby

O surfista e a atriz se casaram em 2013, mas o relacionamento terminou em 2019. Desde então, ambos enfrentam disputas judiciais pela guarda dos filhos. Atualmente, o filho mais velho mora com o ex-BBB no Rio de Janeiro, enquanto os gêmeos vivem em Portugal com a mãe.

"Me separei da mãe deles quando o Bem e a Liz tinham 3 anos. Eu estava em Portugal, ia pra Califórnia com eles por 20 dias sozinho", revelou.

Pedro Scooby contou como recebe apoio de amigos durante suas viagens sozinho com os filhos e ressaltou a importância de criar esse vínculo paterno. "Chegando lá, tinha amigos que davam suporte. A Letícia Bufoni, skatista que é a irmã que a vida me deu, me ajudava – ela e a mãe, que me adotou. Sempre amei viajar com eles sozinho. Sei que a Cintia, minha esposa, me ajuda muito com eles, mas chega um momento que tem que ser comigo, porque não são os filhos dela".

