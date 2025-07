Neymar discute com torcedor após derrota do Santos; veja

Após o Santos perder para o Internacional na Vila Belmiro, Neymar discute com torcedor no estádio; vídeo do momento viralizou

O jogador de futebol Neymar Jr. acabou ficando irritado no fim da partida do Santos contra o Internacional nesta quarta-feira, 23. Após o seu time perder na Vila Belmiro, o atleta foi tirar satisfações com um torcedor que estava criticando a partida.

Durante o jogo, o esposo de Bruna Biancardi já havia sido flagrado reclamando algo para o mesmo lado da arquibancada. Depois que acabou realmente a partida e a vitória ficou para o Internacional, ele acabou discutindo com o homem no estádio.

O camisa 10 ficou batendo boca com o moço até a chegada do goleiro João Paulo, que retirou Neymar do local.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, a filha caçula do jogador, Mel, chegou ao mundo. Além dela, ele tem Mavie, de um ano,com a esposa Bruna Biancardi. Fora da relação, ele teve Helena, de um ano, com Amanda Kimberlly, e o primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas.

Veja o vídeo do momento de Neymar discutindo com torcedor:

Dias após o parto, Bruna Biancardi leva Mavie para ver jogo de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromisso após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Nesta quarta-feira, 16, a influencer marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie, de dois anos, para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia". Veja mais aqui!

