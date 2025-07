Dias após o parto, Bruna Biancardi leva Mavie para ver jogo de Neymar

Após 12 dias do parto de Mel, Bruna Biancardi leva Mavie para prestigiar jogo de Neymar; pequena roubou a cena com sua fofura

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromisso após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Nesta quarta-feira, 16, a influencer marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie, de dois anos, para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia".

Nos comentários da publicação, os seguidores não deixaram de admirar a menina. "Neymar assistindo o Neymar, linda demais", brincaram sobre a garota ser parecida com o pai. "Lindas demais", falaram outros sobre mãe e filha.

Ainda nos últimos dias, Mavie encantou ao surgir fazendo carinho em Mel. É bom lembrar que a caçula nasceu no último dia 5 de julho.

Presente do Santos para Mel

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Mel, de poucos dias de vida, ganhou um presente especial do time Santos, no qual seu pai joga atualmente. O clube enviou uma caixa com itens especiais para a bebê recém-nascida, que foi exibida pela mãe coruja, Bruna Biancardi, nas redes sociais.

O time presenteou a bebê com um kit de uniforme de bebê, com direito a camiseta, sapatinhos e body personalizados com o símbolo do clube. “Mel, que você encante o mundo como seus pais. A Nação Santista te espera na Vila Belmiro, seja para torcer, sorrir ou apenas sentir o coração bater mais forte por esse manto. Porque aqui, no Santos, amor se herda. Paixão se vive. E o nosso maior orgulho é poder dizer: Nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter”, escreveram na carta.

