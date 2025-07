Neymar Jr. comemora aniversário da afilhada com fotos fofas; veja

No aniversário de sua afilhada, Antonella, Neymar Jr. comemora data com fotos fofíssimas ao lado da pequena, que é filha de seus melhores amigos

O jogador de futebol Neymar Jr encantou ao compartilhar fotos com sua afilhada, Antonella, que é filha de Bianca Coimbra e Cris Guedes, um de seus melhores amigos. Neste domingo, 20, o atleta postou os cliques com a pequena e comemorou o aniversário dela.

Com os registros de quando foi padrinho da menina na igreja, o famoso fez a homenagem singela para a garota. "Parabéns meu amor… Dindo te ama muito", escreveu o marido de Bruna Biancardi.

O batizado de Antonella aconteceu em dezembro do ano passado. Mesmo morando fora na época, quando jogava na Arábia Saudita, Neymar Jr. veio para o Brasil ser padrinho da herdeira de seus amigos.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, a filha caçula do jogador, Mel, chegou ao mundo. Além dela, ele tem Mavie, de um ano,com a esposa Bruna Biancardi. Fora da relação, ele teve Helena, de um ano, com Amanda Kimberlly, e o primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas.

Veja as fotos da afilhada de Neymar Jr.:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Dias após o parto, Bruna Biancardi leva Mavie para ver jogo de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromisso após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Nesta quarta-feira, 16, a influencer marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie, de dois anos, para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia". Veja mais aqui!

