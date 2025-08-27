CARAS Brasil
Busca
  1. Atualidades
  2. Namoro ou amizade? Gil do Vigor fala a verdade sobre Diego Hypolito
Atualidades / Flagra

Namoro ou amizade? Gil do Vigor fala a verdade sobre Diego Hypolito

O economista Gil do Vigor abriu o jogo sobre flagra de mãos dadas com Diego Hypolito no teatro e explica o gesto dos dois ex-BBBs

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 09h51

Diego Hypolito e Gil do Vigor
Diego Hypolito e Gil do Vigor - Foto: Andy Santana / Brazil News

O economista Gil do Vigor e o ginasta Diego Hypolito deixaram os fãs eufóricos com um flagra de mãos dadas no teatro na noite de terça-feira, 26. Os dois foram vistos circulando juntinhos pelos corredores do local. Agora, Gil abriu o jogo sobre qual é o status da relação deles: É namorou ou amizade?

Em conversa com o Portal Leo Dias, Gil do Vigor contou que eles são apenas amigos e gostam de andar de mãos dadas. "A gente gosta e tem esse negócio de ficar de mãos dadas, abraçadinhos. Mas por enquanto é só amizade. Ele é um menino muito bom, gosto muito dele. Ele é muito fofinho, maravilhoso. Estava até com saudade de conversar com ele", afirmou. 

Além disso, Gil também falou com o colunista Lucas Pasin e fez elogios para Diego. "Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade... ainda! Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho", afirmou. 

Por fim, a equipe de assessoria de imprensa de Diego Hypolito falou com o site Quem e afirmou que eles são amigos. "Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Acreditamos que aproveitaram [para ir ao teatro juntos], pois os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo", declarou. 

Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News
Gil do Vigor e Diego Hypolito — Foto: Andy Santana / Brazil News

Origem dos rumores sobre o suposto romance

Após a eliminação de Diego Hypolito no BBB 25, uma conversa no Bate-Papo BBB gerou alvoroço na internet. Durante o programa, o ginasta, que foi entrevistado pelos apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, foi questionado sobre possíveis crushes dentro da casa. Embora tenha negado, ele confessou que achou Mateus bonito.

Diego reforçou que está solteiro, mas comentou sobre a possibilidade de um romance com o apresentador Gil do Vigor. Ele revelou que os dois já haviam trocado mensagens antes de Diego entrar no programa. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar”, disse o ginasta em entrevista ao Gshow.

Gil declarou ao mesmo veículo de imprensa sobre a possibilidade de algo além da amizade: “Ainda não rolou (o jantar). Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós somos amigos. Da amizade a gente não sabe o que vai se desenvolver, né?”, durante a celebração dos 60 anos da Globo.

Confira o vídeo do Bate-Papo BBB:

Leia também: Gil do Vigor revela se Rede Globo paga suas passagens: 'Eu que lute'

