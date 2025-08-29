Namorada de Liam Payne presta homenagem no dia em que o cantor faria 32 anos

A influenciadora digital Kate Cassidy escreveu uma comovente mensagem no dia em que o cantor Liam Payne completaria 32 anos

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, usou as redes sociais para prestar uma homenagem para o cantor, que faria 32 anos nesta sexta-feira, 29. O artista, ex-integrante da banda One Direction, morreu após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro de 2024, aos 31 anos.

Em seu perfil, ela recordou várias fotos com o amado e escreveu uma comovente mensagem. "Meu querido Liam, parte meu coração não poder te entregar um cartão de aniversário físico hoje. Não poder ouvir a sua risada ou dizer todas as coisas que eu gostaria de ter repetido milhares de vezes", começou.

"Tenho lutado para encontrar as palavras certas, mas vou começar com o mais óbvio: feliz aniversário. Hoje você teria completado 32 anos. Em seus 31 anos aqui nesta terra, você trouxe tanta alegria, felicidade e esperança para tantos — especialmente para mim. Espero que você saiba o quanto ainda brilha, mesmo aí de cima", acrescentou.

"Eu daria anos da minha vida apenas para te dar mais alguns. Sinto falta de criar memórias com você. Sinto falta de ter coisas para esperar juntos. Mas hoje, meu presente de aniversário para você é a minha força. Prometo que vou te celebrar ainda mais, honrar sua vida e valorizar os belos momentos que tivemos. 29 de agosto será uma data que ficará no meu coração para o resto da minha vida. Eu te amo tanto", finalizou a influenciadora digital.

Liam Payne deixou um filho, Bear, que atualmente está com oito anos, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kate Cassidy (@kateecass)

Justiça toma decisão sobre amigo de Liam Payne e funcionários após morte do cantor

O caso da morte do cantor Liam Payne teve novos desdobramentos. Um amigo do ex-One Direction e dois funcionários do hotel foram inocentados da acusação de envolvimento na morte do cantor. Liam faleceu após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro de 2024, aos 31 anos. As autoridades informaram que a causa da morte foram múltiplos traumas.

O processo legal teve início em outubro do ano passado. Um amigo do britânico foi acusado de negligência. Enquanto isso, os funcionários do hotel enfrentavam acusações de homicídio culposo, por supostamente terem fornecido drogas ao cantor e por alegadamente carregarem o ex-One Direction desmaiado até o seu quarto.

Segundo documento obtido pela revista norte-americana Rolling Stone, todas as queixas foram retiradas e os acusados foram inocentados. "É possível que, se ele tivesse permanecido com ele o tempo todo, [Payne] não tivesse obtido as drogas e o álcool nas quantidades necessárias para o estado de intoxicação que exibiu no momento de sua morte. Mas não se pode descartar que, mesmo que ele tivesse tomado essas precauções extremas… [Payne] teria conseguido obter as substâncias de qualquer forma, como é comum entre os dependentes, mesmo quando estão sob os cuidados amorosos de sua família", afirma o processo.

O amigo do britânico reagiu à comunicação à imprensa: "Feliz que isso finalmente acabou. Estou feliz por agora poder viajar ao Reino Unido e me despedir do meu amigo."

