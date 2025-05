Herança de Liam Payne: Valor da fortuna deixada pelo cantor é revelado

O cantor Liam Payne, do One Direction, faleceu em 16 de outubro de 2024, e novos detalhes sobre a herança deixada por ele foram revelados

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu no dia 16 de outubro de 2024 após cair do terceiro andar de seu quarto de hotel, em Buenos Aires. Agora, detalhes sobre a herança deixada pelo artista foram revelados. Segundo os documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail, ele deixou cerca de 28.595.000 libras esterlinas, o equivalente a R$ 218,6 milhões.

No entanto, parte do valor foi destinado ao pagamento de despesas e dívidas do cantor. O saldo líquido, conforme noticiou o portal, ficou em 24.280.000 libras (ou cerca de R$ 186 milhões). Os documentos mostram ainda que, antes de falecer, Payne concedeu a administração de seu patrimônio para a ex, Cheryl Tweedy, mãe de seu filho de 8 anos, Bear.

Ele também nomeou Richard Bray, advogado do meio musical que já representou artistas como Ed Sheeran. Segundo a imprensa britânica, pelas regras de sucessão do Reino Unido para casos sem testamento, a fortuna de Payne deve ser destinada a um fundo fiduciário em nome de seu filho.

Por isso, Kate Cassidy, namorada do artista, não teria direito a nenhuma parte da herança, apesar de ter afirmado que os dois planejavam se casar em breve.

Quem era Liam Payne?

Liam Payne fez sua estreia artística aos 12 anos, atuando como Tony Manero em uma versão musical de "Saturday Night Fever", produzida pela companhia Pink Productions Theatre Company.

O artista alcançou a fama na década de 2010 após participar do reality musical "The X Factor". Junto com Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn, ele integrou a One Direction, boy band britânica que se tornou a mais popular dos anos 2010. O grupo lançou sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".

A banda se separou em 2016, e desde então, Payne seguiu carreira solo. Em 2019, ele lançou seu álbum "LP1", que contou com colaborações de artistas como o astro colombiano de reggaeton J. Balvin, a cantora britânica Rita Ora e o DJ russo Zedd.

