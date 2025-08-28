João Silva celebra melhora no quadro de saúde do Faustão

João Silva, apresentador e filho de Faustão, fica feliz com a recuperação do pai e comemora orgulhoso: “Ele é muito forte”

João Silva, filho de Faustão, foi à festa de aniversário do cantor MC Daniel, na última quarta-feira, 27. Durante a comemoração, ele comentou sobre a melhora na saúde de seu pai e ressaltou seu orgulho e felicidade diante do momento.

O apresentador afirmou que estava contente com a recuperação de Faustão, já que estava respondendo bem aos tratamentos. “As coisas estão muito melhores. A parte de recuperação dele está maravilhosa, ele é muito forte. A gente acha que vai ser mais difícil, mas acaba sendo ainda mais fácil”, comentou o herdeiro ao Portal Leo Dias.

Ele também comentou sobre sua carreira profissional, sua nova conquista do recém estreado programa no SBT, que recebeu um aumento na audiência. João agradeceu os fãs e a mídia pelo apoio. “Quando é para vir notícia ruim vem tudo de uma vez, mas quando é notícia ruim também. E tá tudo dando muito certo na minha vida pessoal e profissional, e eu agradeço muito a vocês pelo carinho”, afirmou o herdeiro.

Faustão recebe alta hospitalar

Nesta quinta-feira, 28, o famoso Faustão recebeu alta do Einstein Hospital Israelita após três meses de internação. O apresentador estava internado desde maio, quando passou por um transplante de fígado e um segundo transplante de rim.

Após seu quadro de saúde ter assustado os brasileiros, agora, o apresentador pode sossegar com sua família e se recuperar em casa.

A informação foi confirmada a partir da família, que divulgou o boletim médico de Fausto nas redes sociais. “Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, afirmou o documento.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, agradeceu em seus stories pelo apoio dos fãs. “Obrigada a todos que torceram e oraram por ele”, disse a produtora.

