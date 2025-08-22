Nadja Haddad lamenta 1º dia sem a mãe: 'Tomei remédio'

Após um dia da morte da mãe, Nadja Haddad lamenta ausência dela em sua vida e conta como está 'anestesiada' com a triste situação

A apresentadora Nadja Haddad, que comando Bake Off Brasil, do SBT, anunciou a morte de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, na quarta-feira, 20, após a senhora ficar alguns dias internada na UTI. Encarando o luto, a comunicadora desabafou em sua rede social como está se sentindo.

No primeiro dia sem a presença da mãe, a funcionária da emissora fundada por Silvio Santos compartilhou que se sente "anestesiada" e que precisou tomar medicamento para dormir. Nadja Haddad então falou como será difícil se acostumar com sua nova rotina sem a matriarca, já que elas se falavam diariamente.

"1º dia sem mamãe... Ainda estou um pouco anestesiada... tomei remédio para dormir e só despertei quase 17h... Sei que aqui para frente, será ainda mais difícil. Nos falávamos todos os dias, várias vezes por dia. Vivíamos grudadinha... Ainda não tive coragem de entrar no quarto dela aqui em casa... Oro a Deus para cuidar dos nossos corações", desabafou.

O que aconteceu com a mãe de Nadja Haddad?

Há poucos dias, a apresentadora Nadja Haddad explicou o que aconteceu com sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que estava internada desde o início do mês na UTI. A artista contou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção por causa de uma bactéria que entrou em seu corpo por meio de uma ferida que não cicatriza. Ela contou que alguns exames da mãe oscilaram nos últimos tempos e ela segue internada na UTI, entre altos e baixos.

"A minha mãe está com uma infecção decorrente de uma ferida, de um machucado, no quadril. Ela bateu o quadril na cadeira de rodas dela. Como ela é diabética, qualquer machucadinho pode virar uma grande ferida, por mais que cuide. E foi muito cuidada. Mas diabetes é muito sério. Por mais que tenha sido muito cuidada, a ferida não está cicatrizando e foi identificado uma bactéria, que, muito provavelmente, veio através da ferida. Essa bactéria não está colaborando, está sendo resistência”, disse ela.

E completou: "Mudaram os antibióticos e agora é orar para exterminar a bactéria e o novo antibiótico seja potente o suficiente. Isso fez com que ela ficasse com a pressão oscilando, a glicemia oscilando, tudo saiu do trilho novamente. Ela é forte, nós temos fé e vamos continuar em oração”.

A mãe da apresentadora tem Alzheimer há alguns anos. Quando foi internada, ela ficou entubada, mas seu quadro melhorou poucos dias depois.

Nadja Haddad já perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.