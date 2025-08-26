Nadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'

Após alguns dias do falecimento da mãe, Nadja Haddad fala pela primeira vez como está e desabafa sobre a dor que está sentindo

A apresentadora Nadja Haddad, que comando Bake Off Brasil, do SBT, apareceu em sua rede social pela primeira vez nesta segunda-feira, 25, desde a morte de sua mãe. Após alguns dias do falecimento de Maria Auxiliadora Haddad, a comunicadora juntou forças para falar com seus seguidores e contar como está.

Muito abatida e sofrendo bastante com a ausência da matriarca, que era muito presente em seu dia a dia, a jornalista desabafou sobre estar tentando retomar sua rotina aos poucos. Nadja Haddad revelou que até então estava passando os dias deitada e tomando remédio para dormir.

"Demorei a conseguir falar, a conseguir gravar um vídeo, porque eu precisava me refazer, eu ainda não estou bem, aliás, não tenho como eu ficar bem. Eu quero agradecer, dizer que aos poucos eu vou responder as mensagens. Hoje foi o primeiro dia que eu acordei cedo, tentei levar a minha vida como de hábito, levei o José no médico, fiz terapia, treinei, porque a minha vontade era de ficar na cama o dia inteiro, como eu fiquei todos esses dias, chorando, chorando, chorando, orando, clamando, louvando", contou.

"Essa foi a primeira que eu consegui sem tomar remédio. Apesar da aceitação, do entendimento de que deus foi muito misericordioso com a minha mãezinha, a ausência grita, a ausência tem um peso muito grande. A impossibilidade do abraço, do cheiro, do toque, do ouvir, do falar, dói muito e no dia que a minha mãe partiu eu falei para muitas pessoas: 'o pior ainda está por vir', porque os dias vão passando, a presença física da pessoa vai se distanciando", declarou sobre sentir muita falta da mãe.

Nadja Haddad aparece pela primeira vez após perder a mãe - Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu com a mãe de Nadja Haddad?

Há poucos dias, a apresentadora Nadja Haddad explicou o que aconteceu com sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que estava internada desde o início do mês na UTI. A artista contou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção por causa de uma bactéria que entrou em seu corpo por meio de uma ferida que não cicatriza. Ela contou que alguns exames da mãe oscilaram nos últimos tempos e ela segue internada na UTI, entre altos e baixos.

"A minha mãe está com uma infecção decorrente de uma ferida, de um machucado, no quadril. Ela bateu o quadril na cadeira de rodas dela. Como ela é diabética, qualquer machucadinho pode virar uma grande ferida, por mais que cuide. E foi muito cuidada. Mas diabetes é muito sério. Por mais que tenha sido muito cuidada, a ferida não está cicatrizando e foi identificado uma bactéria, que, muito provavelmente, veio através da ferida. Essa bactéria não está colaborando, está sendo resistência”, disse ela.

E completou: "Mudaram os antibióticos e agora é orar para exterminar a bactéria e o novo antibiótico seja potente o suficiente. Isso fez com que ela ficasse com a pressão oscilando, a glicemia oscilando, tudo saiu do trilho novamente. Ela é forte, nós temos fé e vamos continuar em oração”.

A mãe da apresentadora tem Alzheimer há alguns anos. Quando foi internada, ela ficou entubada, mas seu quadro melhorou poucos dias depois.

Nadja Haddad já perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.