Nadja Haddad desabafa sobre saudade da mãe: ‘Nunca mais meus dias serão os mesmos’

A apresentadora Nadja Haddad abriu o coração ao falar sobre a saudade que sente da mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que morreu há um mês

Nadja Haddad usou as redes sociais neste sábado, 20, para fazer um desabafo comovente sobre a saudade que está sentindo da mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que morreu há um mês. A apresentadora do Bake Off Brasil, do SBT, recordou algumas fotos ao lado dela e abriu o coração.

“1 mês sem a sua presença física… Que você, mãezinha, voltou para casa do Pai… E parece que foi ontem… Não tem sido fácil e sei que, por enquanto, só vai piorar. Faz parte do processo. Cresci na eminência da partida da minha mãe. Deus foi muito misericordioso e, até quando senti que ela ia embora, ele acatou meu clamor e estendeu os dias da minha rainha aqui na terra”, disse a jornalista no começo do texto.

Em seguida, Nadja falou sobre sentir saudade dos momentos com a mãe. “Sinto falta da voz, das mensagens e telefonemas constantes, de cuidar dela, das frases soltas e conversas aleatórias… Sinto falta do sorriso, do cheiro, das gargalhadas… Tive o privilégio de estar ao lado dela até o fim! Ou melhor, até o começo dessa nova jornada. Nunca mais meus dias serão os mesmos, nunca mais meu sorriso terá o mesmo brilho. Aliás, por mais que a vida tenha sido generosa comigo, meu sorriso se refaz a cada despedida. Perdi meu pai, meu filho, minha mãe… Sou mãe, sem ter mãe e não posso mais ser filha…”, desabafou.

“Mãezinha mais amada, honrarei seu amor até meu último suspiro! A senhora permanece viva em mim e não há um só dia em que eu não olhe sua foto e diga “bença, mãe”. Imagino a festa que a senhora está fazendo aí… com meu pai, com os seus pais e com meu Antonio… De onde estiver, lembre-se, eu te amo e te amarei além do infinito! Tenho amado sentir seus sinais…”, finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad tem crise de choro repentina após perder a mãe

A apresentadora Nadja Haddad, que comando Bake Off Brasil, do SBT, teve uma crise de choro repentina. Após a morte da mãe, a jornalista relatou como está vivendo o luto.

Sem conseguir ainda fazer algumas coisas de sua rotina, como tomar o café logo ao acordar, a famosa comentou que começou a chorar do nada ao olhar para o local onde ficava a residência de Maria Auxiliadora Haddad. “Essa parada de ficar triste é muito louca, né? Eu estava bem aqui fazendo as minhas coisas, eu não tenho conseguido tomar café da manhã quando eu acordo”, disse em um trecho.

Leia também: Laura Brito sobre a morte do irmão: ‘Tinha certeza que ele sairia dessa’