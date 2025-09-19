Laura Brito sobre a morte do irmão: ‘Tinha certeza que ele sairia dessa’

A influenciadora digital Laura Brito comoveu os seguidores ao falar sobre sua volta para a casa após a morte de seu irmão, Danilo Brito

Laura Brito usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 18, para fazer um comovente desabafo sobre sua volta para a casa após a morte de seu irmão, Danilo Brito. O rapaz, que tinha 32 anos, estava internado na UTI de um hospital de João Pessoa, na Paraíba, após complicações em decorrência de uma cirurgia para retirada de amígdala.

Nos Stories, a famosa compartilhou uma foto da janela de um avião e mostrou que estava no Aeroporto Internacional de Recife. Ela também escreveu um texto emocionante sobre voltar para a casa sem o irmão, já que ele tinha certeza que ele iria se recuperar.

“A temida volta. Eu temia tanto esse momento. A última vez que estive no avião não contive minhas lágrimas, tinha medo de perder meu irmão, mas tinha certeza que ele sairia dessa, minha fé era inabalável, acreditava fielmente que eu estava indo ver ele se recuperar… e aqui estou. Sem conter minhas lágrimas e sem ele”, lamentou Laura.

Após a morte do irmão, Laura compartilhou várias fotos ao lado dele e comoveu com o texto de despedida. “Eu já pensei em te escrever tantas coisas irmão, mas é como se nada que eu dissesse fosse suficiente pra demonstrar o tamanho do meu amor por você, meu herói, meu protetor, meu irmão, meu tudo. Me despedir de você foi a coisa mais dolorosa que eu já fiz na vida, eu jamais imaginei que esse momento fosse chegar, não sei como seguir, não sei o que fazer, nada mais faz sentido por aqui, queria você comigo, não consigo aceitar, a gente lutou tanto juntos, eu tinha certeza que daria certo. Oh irmão guardarei você dentro de mim “ao infinito e além” pode ter certeza, fica junto comigo por favor, continua me protegendo e eu continuarei te protegendo com unhas e dentes como sempre foi”, disse ela.

“Não existe eu e Laís sem tu Danilo, nosso irmão tão perfeito, tão carinhoso, atencioso, amigo, protetor, engraçado, fiel, companheiro, presente, preocupado, dedicado, amado. Todos têm tantas coisas pra falar sobre tu irmão, lindo ver que você é presente na vida de tantas pessoas, meu Deus que perda você ter partido. Queria que tudo isso fosse um pesadelo e que eu iria a contar com tuas mensagens e figurinhas bem podres kkkkk que falta tu vai fazer!!! Muita, muita. Obrigada por ter vivido esse anos contigo meu irmão, obrigada mesmo por tudo. Você foi tão incrível comigo, espero ter sido uma boa irmã pra tu minha vida, te amo pra sempre, te amo te amo te amo te amo muito, muito, Dan, me ensina a viver. Te amo”, declarou.

