Nadja Haddad tem crise de choro repentina após perder a mãe: 'Transbordando'

Após não conseguir viver o luto do filho, Nadja Haddad tem crise de choro ao relatar que está vivendo o luto da mãe; veja o que aconteceu

A apresentadora Nadja Haddad, que comando Bake Off Brasil, do SBT, teve uma crise de choro repentina na manhã desta quinta-feira, 04. Após duas semanas da morte da mãe, a jornalista relatou como está vivendo o luto.

Sem conseguir ainda fazer algumas coisas de sua rotina, como tomar o café logo ao acordar, a famosa comentou que começou a chorar do nada ao olhar para o local onde ficava a residência de Maria Auxiliadora Haddad.

"Essa parada de ficar triste é muito louca, né? Eu estava bem aqui fazendo as minhas coisas, eu não tenho conseguido tomar café da manhã quando eu acordo", começou dizendo em meio às lágrimas e bastante emocionada.

"Aí do nada começo a chorar, é muito louco, eu estava bem, eu acho que eu sentei aqui, eu tinha o hábito de sentar para fazer qualquer refeição e olhar para a casa da minha mãe, espiar se estava tudo bem, se tinha movimento diferente, mas olha, ainda bem que eu acabei de falar isso para uma amiga, que eu estou conseguindo viver o luto da minha mãe, porque o do meu filho eu não consegui e é importante, todos nós somos vulneráveis", falou.

"E apesar da gente ouvir de muitas pessoas, 'você tem que ser forte', como ouvi também quando o Antonio partiu, eu sei que o José precisa de mim, mas ele precisa de mim bem, eu sei que meu marido precisa de mim, mas precisa de mim inteira e meu marido consegue me dar colo, mas José ainda não. Enfim, a gente tem assumir as nossas dores, a nossa vulnerabilidade, não é sinal de fraqueza, o que nos faz forte é saber lidar com as nossas emoções, com tudo isso, então estou transbordando aqui", relatou o que está vivendo.

Ainda nos últimos dias, Nadja Haddad falou pela primeira vez desde a morte de sua mãe. A apresentadora ficou alguns dias afastada da rede social e contou que precisou tomar remédio nos primeiros dias para conseguir dormir.

Nadja Haddad tem crise de choro - Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu com a mãe de Nadja Haddad?

Há poucos dias, a apresentadora Nadja Haddad explicou o que aconteceu com sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que estava internada desde o início do mês na UTI. A artista contou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção por causa de uma bactéria que entrou em seu corpo por meio de uma ferida que não cicatriza. Ela contou que alguns exames da mãe oscilaram nos últimos tempos e ela segue internada na UTI, entre altos e baixos.

"A minha mãe está com uma infecção decorrente de uma ferida, de um machucado, no quadril. Ela bateu o quadril na cadeira de rodas dela. Como ela é diabética, qualquer machucadinho pode virar uma grande ferida, por mais que cuide. E foi muito cuidada. Mas diabetes é muito sério. Por mais que tenha sido muito cuidada, a ferida não está cicatrizando e foi identificado uma bactéria, que, muito provavelmente, veio através da ferida. Essa bactéria não está colaborando, está sendo resistência”, disse ela.

E completou: "Mudaram os antibióticos e agora é orar para exterminar a bactéria e o novo antibiótico seja potente o suficiente. Isso fez com que ela ficasse com a pressão oscilando, a glicemia oscilando, tudo saiu do trilho novamente. Ela é forte, nós temos fé e vamos continuar em oração”.

A mãe da apresentadora tem Alzheimer há alguns anos. Quando foi internada, ela ficou entubada, mas seu quadro melhorou poucos dias depois.

Nadja Haddad já perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.