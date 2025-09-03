Nadja Haddad compartilha desabafo comovente em meio ao luto: 'Eu sabia...'

Nadja Haddad compartilhou um desabafo em meio ao luto pela morte de sua mãe, que faleceu no final de agosto após alguns dias de internação na UTI

A apresentadora Nadja Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, do SBT, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para compartilhar um desabafo em meio ao luto pela morte de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que faleceu no final de agosto após alguns dias de internação na UTI.

"Ontem, de noite, não foi fácil. Crise de choro, a dor da saudade maltratando... Notei que não estou com coragem de voltar na casa da minha mãezinha... Eu sabia que com o passar das primeiras semanas o luto seria mais doloroso. E ta sendo. Deus tem cuidado de tudo com muito amor", desabafou ela.

Dias após a morte da mãe, ela fez um desabafo sobre como se sentiu ao visitar a casa da mãe pela primeira vez. “Mais um dia… menos um com ela… Tenho tantas coisas para contar a vocês. Estou me refazendo. Fui hoje à casa da mamãe. A ausência dela grita! Foi horrível… Mas, aos poucos, junto das minhas irmãs, fui ressignificando. Sei, porém, que ainda sentirei esse mesmo impacto muitas vezes", escreveu.

Desabafo de Nadja Haddad no Instagram

Nadja Haddad relembrou últimos momentos com a mãe

Ainda nos últimos dias, a apresentadora compartilhou um vídeo recordando vários momentos com a mãe e fez um comovente desabafo. "Uma semana sem a presença física do meu primeiro amor, minha mãe. É estranho não receber suas mensagens, não te ver, não fazermos planos… Ruim demais não poder mais te paparicar e te fazer sorrir!", lamentou a famosa no começo do texto.

Em seguida, Nadja relembrou o momento da morte. "Minha mãe sempre foi meu maior estímulo pra progredir, pra viver bem, pra me cuidar, já que eu também cuidava dela. Ela partiu devagarinho e no meu colo. Minha irmã @ludyhaddad segurava sua mão e tocava seu coração. A @haddadpaty do nosso ladinho... Devolvemos nossa mãezinha ao Pai, enquanto ela estava cercada de muito amor vindo de muita gente especial. Cuidamos dela, do corpo físico, junto com nosso anjo, a Mira, até o último minuto. Foi do jeitinho que ela queria!", contou.

"Os dias vão se tornando mais difíceis, mas o conforto vem ao lembrar que mamãe era sinônimo de alegria, de comemoração, de VIDA! E que, agora, ela está com quem ela sentia tanta falta, aqui: meu pai, minha avó... E terá o privilégio de conhecer e cuidar do meu Antônio…", acrescentou ela, citando o filho que morreu no ano passado.

O anúncio da morte da mãe de Nadja Haddad

Em um post nas redes sociais, ela compartilhou uma foto da mãe em preto e branco e falou sobre a dor da despedida. Nadja relembrou os aprendizados que teve com a mãe em vida e disse que acredita que ela está em paz após sua partida. "Hoje me despeço da minha maior referência de amor, fé e força: minha mãe, Maria Auxiliadora Haddad. Foram anos aprendendo com sua coragem, ternura e a sua forma única de ensinar que TUDO É possível quando caminhamos com Deus ao nosso lado".

"A saudade já está doendo aqui no meu coração e na minha alma, mas também me conforta saber que agora a senhora descansa nos braços do Pai, livre de toda dor, e vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz!", disse ela.

E completou: "Obrigada, minha mãezinha, por cada oração, cada abraço e cada palavra de sabedoria. A senhora sempre será a minha rainha, sinônimo de alegria… cuidar da senhora, te paparicar era uma das coisas que eu mais amava fazer! Obrigada por me permitir… Vou carregar sua luz em mim para sempre e seguir tentando ser, para o meu José, o que a senhora foi para mim: exemplo de fé inabalável. Eu te amo, eternamente…. Como nós sempre falávamos uma para a outra: a senhora é meu sol, te amarei além do infinito".

